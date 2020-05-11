11 мая: в Ясной Поляне начался срочный ремонт

В мае 1940 года в музее-усадьбе Ясная Поляна развернулись, как писал «Коммунар», работы, направленные к выполнению декрета ВЦИК от 15 июня 1921 года о национализации Ясной Поляны. Говоря проще, наконец-то начался ремонт.

В декрете 1921 года, в частности, было указано, что хранитель Ясной Поляны обязан «как дом-музей, так и вообще весь внешний вид поддерживать и сохранять в историческом и неприкосновенном виде, восстанавливая то, что пришло в ветхость, или было почему-либо разрушено после смерти Толстого».

К этому времени со дня смерти Л. Н. Толстого прошло почти 30 лет, а со дня подписания декрета о национализации – почти 20. И за эти годы внешний вид усадьбы сильно изменился. Если по мелочи, то сад, находящийся в центре усадьбы, когда-то был окружен изгородью, теперь же эта изгородь оказалась снята. Дорожка, идущая от бытового музея к литературному, также была совсем разбита и неухожена.

Но имелись и куда более серьезные проблемы. Бытовой музей был очень сильно запущен и нуждался в капитальном ремонте, поскольку дальнейший пропуск экскурсантов создавал угрозу, что сгнившие полы просто провалятся вместе с ними.

Ценнейшие экспонаты нуждались в немедленной реставрации. Из бытового музея, откуда никто не имеет права брать экспонаты, вообще были зачем-то изъяты портрет Толстого кисти художника Крамского и фонограф, подаренный Толстому Эдисоном.

Пруды высыхали и были загрязнены. Один из них уже совершенно погиб и высох, требовал немедленной очистки.

Лесопарковое хозяйство было исключительно запущенно. Парк гнил, леса нуждались в больших лесокультурных материалах, связанных с большими капиталовложениями.

Государственный Толстовский музей, в ведении которого до 1940 года находилась Ясная Поляна, запретил проводить массовки, после которых в усадьбе оставались горы мусора. Под массовками, в частности, понимались популярные у туляков выезды для отдыха и посещения толстовских мест с соответствующими возлияниями в окрестностях Ясной Поляны.

Новый режим для посетителей на территории усадьбы был разработан и утвержден Институтом мировой литературы им. Горького. Массовки теперь могли проводиться только в специально отведенных местах.

По-видимому, последней каплей, повлиявшей на решение, что в Ясной Поляне нужны срочные перемены, оказался визит в качестве экскурсантов группы московских профессоров из Дома ученых в канун очередной годовщины Октябрьской революции осенью 1939 года. Так как мест для ночевки на базе отдыха не было, то всю группу в количестве девяти человек по договоренности с директором Яснополянской школы тов. Телегиным разместили на ночлег в интернате. В результате на следующий день утром группа ученых справедливо негодовала, так как ночью в интернате школы на них напали вши.