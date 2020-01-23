24 января: в Туле разрешили отлов бродячих собак

24 января 1910 года, несмотря на поданный протест охотничьего общества, губернским начальством было в полной мере утверждено составленное городской думой для местного населения постановление о ловле и уничтожении бродячих собак. Через две недели, 11 февраля, оно вступило в силу.

Этот документ включал несколько пунктов.

Находящиеся на улицах города и местах общественного пользования собаки без намордников признаются бродячими и уничтожаются порядком, установленным городской управой.

Бродячие собаки излавливаются нанятыми городской управой ловчими и уничтожаются на окраинах города немедленно, под надзором уполномоченных управы.

Ловля собак внутри дворов, при казармах, бойнях, лесных складах и других местах, принадлежащих отдельным управлениям, обществам и частным лицам, производится лишь по приглашению начальствующих лиц или самих владельцев.

Владельцы собак обязаны наблюдать, чтобы собаки, принадлежащие им, не выбегали на улицу и места общественного пользования.

Разрешается водить собак и гулять с ними, но при условии, чтобы собаки были на снурке (то, что мы теперь называем шнурком) или свере, или же в намордниках.

Виновные в неисполнении настоящих правил подвергаются ответственности по уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, на основании актов, составляемых полицейскими властями.