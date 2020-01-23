23 января: страшная авария на Зареченской котельной в Туле

23 января 1985 г. на Зареченской котельной в Туле случилась страшная авария. Взорвался котел, погибли двое операторов. На улице – двадцатиградусный мороз, без тепла остался целый жилой квартал.

Проведенная экспертиза вынесла неутешительный приговор: или перемонтировать всю котельную, но на это уйдет в лучшем случае несколько недель, или делать весной ремонт. А тепло-то нужно не весной и не через неделю – уже сейчас. Обстановка требовала не просто быстрых правильных решений, а моментальных.

По предложению Николая Тягливого, в то время – главного инженера областного управления «Тулатеплоэнерго», для разогрева двигателей в зимних условиях задействовали теплогенераторы «Аэрофлота». Это был, наверное, единственный быстрый выход из создавшейся ситуации. Авиационные теплогенераторы позволили провести подпитку тепла по упрощенной схеме, без подачи горячей воды. Уже через 21 час после аварии случилось то, во что никто не верил, – в дома пошло тепло.

Однако авральная работа на этом не закончилась. На то, чтобы устранить все последствия аварии, ушло трое суток самоотверженной работы без сна и отдыха. Николай Егорович Тягливый считал, что та авария на Зареченской котельной круто изменила его жизнь. Через несколько дней его вызвал к себе председатель облисполкома Б. П. Ардаманов.

– Ты знаешь, как растут по горизонтали? – спросил он. – Объясняю. Сегодня ты – главный инженер областного объединения, а завтра я тебе предлагаю стать директором городского предприятия. Потому что ты себя хорошо показал. А такие специалисты нам нужны.

Не дожидаясь ответа, Борис Павлович снял телефонную трубку и сказал: «Он согласен». Так Тягливый, не успев даже ответить согласием, стал директором объединенных теплосетей Тулы. Умение держать удар, принимать решения в экстремальной ситуации и главный урок: любую беду лучше предотвратить, чем потом героически спасать положение, сослужили потом ему добрую службу. В трудные девяностые годы безденежья и всеобщей расхлябанности, когда Тягливый стал мэром Тулы, в городе на котельных не было ни одной крупной аварии.