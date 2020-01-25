25 января: Запашные показали в Туле уникальный аттракцион – слоны и тигры

25 января 1980 г. в тульском цирке состоялась премьера уникальной программы – экзотический аттракцион «Слоны и тигры» под руководством Долорес и Мстислава Запашных.

На манеже тульского цирка Запашный выступал уже в пятый раз. Впервые – вместе с братом Вальтером. У них был акробаты-вольтижеры. Они показывали трюки, которые до сих пор никто не может повторить. Потом тульские зрители увидели Мстислава и сестру Анну уже воздушными гимнастами. Затем Мстислав создает уникальный номер – акробаты-вольтижеры на лошадях. По сути это был новый жанр в цирковом искусстве. Он стал одним из основных в программе «Тула – Париж», которая готовилась под руководством народного артиста РСФСР М. Н. Туганова в тульском цирке специально для показа в столице Франции. В эту программу вошли конные номера всевозможных жанров.

В следующий свой приезд в Тулу Мстислав Запашный привез в Тулу большие воздушные аттракционы «К звездам» и «Союз – Аполлон». Зрители видели стыковку и своеобразный полет в невесомости, а потом стремительный прыжок Мстислава из-под купола к самой поверхности манежа и мгновенный взлет снова под купол.

В общем – каждый приезд Запашных – демонстрация новых граней и возможностей искусства цирка. В 1980 году вместе со своей супругой Долорес показал в Туле революционный спектакль – на манеже одновременно слоны и тигры, чего в природе не может быть по определению. Слоны и тигры – заклятые враги. К моменту приезда в наш город программа существовала уже без малого три года, и все равно шла ее постоянная шлифовка. Репетиции иногда начинались в семь утра, и заканчивались незадолго до вечернего представления.

Ничего подобного в мировой практике просто не было. Из аналогов же – только львица на лошади Бориса Эдера, львы на лошадях Тамары и Александра Буслаевых, аттракционы «Зубры и тигры» Виктора Тихонова, «Тигры, львы, медведи и лошади» Маргариты Назаровой и Константина Константиновского. Все! Слоны и тигры на манеже были революцией.

На манеже они были абсолютно подвластны воле дрессировщика. Тигры прыгали на спину слонов, разрешали им таскать себя хоботом за хвост, и проделывали множество других невозможных трюков.

В этом спектакле было необычно все, начиная с самого начала, когда перед выходом на манеж не устанавливалась металлическая клетка, а опускалась сверху ажурная сетка, которая оставляла свободным сектор, ведущий в форганг – занавес, из которого свободно, без всякого металлического тоннеля, появлялись участники программы – те самые слоны и тигры.

Тогда же, в Туле, начались репетиции нового невероятного замысла Мстислава Запашного – пантомимы «Спартак», создаваемой на основе программы «Слоны и тигры». Это был невероятный замысел – более ста артистов, около шестидесяти лошадей. Сейчас даже в самых смелых мечтах подобное, наверное, и захотеть сложно. Героико-исторический цирковой спектакль-пантомиму «Спартак», по своему масштабу не имеющий аналогов в мире, Запашный поставил в 1991 году.