28 мая: Тульская пожарная команда и железная дорога договорились о цене пожара

28 мая 1909 г. Совет управления Московско-Курской железной дороги постановил уплачивать тульской пожарной команде по 100 рублей за каждый выезд для тушения пожара в районе станции Тула. При условии, что плата эта будет производиться лишь в случаях вызовов пожарных команд начальником третьего участка пути, а при его отсутствии начальником станции Тула.

Это было итогом затянувшейся тяжбы между городской управой и железнодорожниками по поводу того, сколько платить за выезды пожарной команды. В Туле хотели получать немалую арендную фиксированную плату в год, но управление Курской дороги посчитало, что это чересчур, «так как на станции «Тула» случаются по 1-2 пожарных случая в год». После некоторого торга согласились на сумме в сто рублей за раз.

Буквально тут же управа проверила железную дорогу на твердость позиций, потребовав заплатить за выезд 6 июля городской пожарной команды для тушения пожара за станцией «Тула» по линии, по направлению к югу. Не прокатило. С железнодорожной станции ответили, что при упомянутом возгорании в отчужденном доме при станции «Тула» помощника начальника третьего участка пути или начальник станции пожарных команд не вызывали. «Кроме того, как сообщает г. начальник тульского жандармского управления, пожарная команда на тушении этого пожара почти не работала, так как, вылив три бочки воды, осталась без воды. Когда же были подвезены следующие бочки, пожарная команда была отозвана на возникший в городе пожар, оставив полыхающий огонь на станции «Тула» без своей помощи».

На снимке: Центральная пожарная станция. Фото начала XX века