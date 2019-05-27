27 мая: Дмитрий Маликов почувствовал себя в Туле настоящей звездой

27 мая 1989 года на Центральном стадионе Тулы состоялся один из самых драйвовых в истории стадионных шоу областного центра концертов.

Билеты продавались в основном на Северную трибуну стадиона, перед которой и проходили выступления артистов. Главной звездой дня был Вячеслав Добрынин – автор «Синего тумана», «Бабушек-старушек» и многих других шлягеров. Но неожиданно горячо туляки встретили и начинающего певца Диму Маликова, который к тому времени засветился на ТВ только в передаче «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Оказалось, этого вполне достаточно, чтобы каждую песню девятнадцатилетнего выпускника при училища при московской консерватории встречать невероятными овациями. Туляки подарили Маликову невероятное количество цветов – в основном роз. Цветов было столько, что их едва можно было обхватить двумя руками.

На самого Маликова этот концерт также произвел неизгладимое впечатление, и он не раз вспоминал потом о нем в интервью.

Как и полагается по закону жанра, если так принимали исполнителя, который был на разогреве, то с выходом главной звезды стадион просто сошел с ума. Уже на второй песне Добрынина все зрители подскочили с мест и, от мала до велика, отплясывали на деревянных тогда еще лавочках стадиона. С особым энтузиазмом наяривали каблуками те самые бабушки-старушки. Концерт Вячеслав Добрынин закончил прекрасной фразой:

– Я к вам еще приеду, побалдею.

Веселые были времена!

На фото с официального сайта Димы Маликова: концерт на тульском стадионе. Все тот же белый длинный плащ, год уже другой, но трибуны все так же полны зрителями.