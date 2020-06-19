19 июня: романтическое похищение послушницы из тульского монастыря

19 июня 1910 г. в Туле стало известно о похищении послушницы А. Головановой из имения женского монастыря в Крапивенском уезде. Во всех слоях тульского общества эта тема на долгое время стала главным предметом светских разговоров и сплетен.

Началось же все задолго до момента похищения. Весьма хорошенькая собой деревенская девушка Саша Голованова проживала около трех лет в доме одного каширского помещика. Правда, жизнь такая ей достаточно скоро наскучила. Причем настолько, что когда в Каширу приехала настоятельница тульского женского монастыря, Саша попросилась, чтобы ее забрали в монастырь. Даже обещала за это внести 300 рублей – весьма неплохие деньги для крестьянской девушки. Поскольку такую крупную сумму она действительно отдала, в монастырь ее тут же приняли – правда, пока лишь на испытание, она стала послушницей.

Для помещика состоявшееся бегство, по-видимому, стало большим сюрпризом, и вскоре он в сопровождении некоей женщины, которую потом кто-то определил как кухарку, хотя для простой кухарки она была слишком хорошо одета, явился в тульский Успенский монастырь и там настойчиво требовал возвращения ему «Саши». Случайно увидав свою возлюбленную девушку, стал ей угрожать, что застрелит, если она немедленно не пойдет с ним. Угрозы, однако, не помогли, и помещик вернулся к себе домой.

Через некоторое время, в сопровождении той же женщины, он явился в часовню при монастыре, вновь требовал к себе «Сашу» и даже говорил, что он иначе разделается со всеми по-свойски. Вышедшие к нему почтенные монахини кое-как успокоили помещика, и он опять уехал. Между тем Голованову еще после первого посещения отправили на всякий случай в крапивенское имение монастыря Кочеки.

Однажды в Кочеках Головановой сказали, что ее кто-то спрашивает. Выйдя на крыльцо, она увидела все того же помещика, который хотел увезти ее с собой, а девушка по-прежнему категорически отказывалась с ним ехать. Однако приезжий мольбами и угрозами сначала довел ее до слез, а потом заставил-таки переодеться в статское платье, посадил рядом с собой и велел гнать лошадей.

Тут в истории начинают возникать все новые и новые повороты.

Когда отец Головановой, живущий в Богородицком уезде, узнал о похищении дочери, он немедленно отправился в Тулу и заявил уездному исправнику, что дочь его, по всей вероятности, находится у гражданина N, оказавшегося впоследствии неким А. Лобановым, живущим на даче в Тульском уезде. По его словам, этот самый N, служа ранее управляющим в имении кн. Гагариной Богородицкого уезда, взял его дочь к себе горничной и никто другой не мог ее похитить. То есть оказался он вовсе даже не помещиком.

Немедленно произведено было расследование и А. Голованову действительно обнаружили на той самой даче под присмотром того самого N. При дознании девушка категорически заявила, что поехала из монастыря добровольно, а не подчинившись насилию. Хотя перепуганные монахини утверждали совсем иное. Они были уверены, что гражданин N угрожал ей револьвером, который на деле вроде бы оказался дверным ключом, который они с перепугу приняли за револьвер.

Вскоре после этого таинственный незнакомец оказался управляющим имением не кн. Гагариной, а кн. Оболенского, что, в общем-то, сути дела не сильно меняет. Тем более, что девушку тут же увезли в Богородицк, чтобы она находилась под присмотром родителей. Через некоторое время к ним пришло письмо из Тулы, в котором похититель просил приехать для примирения.

Поехали – отец, мать и дочь.

Лобанов остановился в гостинице «Эрмитаж», вместе со своим сыном – гимназистом лет двенадцати.

Вначале все уединились в номере, где вели спокойную беседу. Затем страсти стали накаляться, беседа переходить в ссору, во время которой Лобанов достал револьвер и начал им размахивать. Увидев оружие, мать и дочь Головановы бросились в испуге в коридор звать на помощь. Здесь они нашли в качестве подкрепления какого-то официанта и вместе с ним вернулись в номер. Картина перед ними предстала эпическая. На полу сцепились глава их семейства Петр Голованов и хозяин номера Лобанов, из рук которого крутившийся вокруг дерущихся сын пытался вырвать револьвер. Наконец, ему это удалось. Отец, увидев, что оружие в руках сына, немедленно закричал:

– Стреляй в них!

Но тот благоразумно просто выбежал в коридор.

В это время в гостиницу прибыла полиция во главе с тульским полицмейстером фон Вернером, и все участники потасовки были арестованы и препровождены в полицейскую часть. Во время дознания в участке девушка неожиданно заявила, что была изнасилована Лобановым. Однако после того как всех задержанных опросили, они все равно были отпущены. Только у Лобанова отобрали револьвер, чтобы нечем было размахивать.

Сама героиня романтического приключения, как описывали ее тульские газетчики, производила довольно симпатичное впечатление. Родители же ее – совершенно простые люди, которые сначала недоумевали, почему Лобанов преследует их дочь, а потом узнали о факте насилия.

Один из местных адвокатов посоветовал запастись медицинским свидетельством того, что дочь действительно была изнасилована, после чего Голованову освидетельствовали, и факт растления вполне подтвердился. Однако до суда дело так и не дошло. То ли освидетельствование все же оказалось не столь достоверным, то ли стороны нашли пути примирения.

Вот такие романтические страсти кипели в Туле сто с лишним лет назад.