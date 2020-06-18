18 июня: в Туле продолжаются поджоги

Совсем недавно мы писали о том, как в Туле чудом удалось предотвратить большой пожар в одном из концентрационных лагерей. Однако 18 июня 1920 г. умышленные поджоги возобновились.

Около полуночи с 17 на 18 июня поднялась тревога в Заречье. Горел склад военного имущества на Арсенальной площади, недалеко от Арсенала. Высокое пламя привлекло внимание населения. Немедленно были мобилизованы пожарные части, отряды ВОХР и агенты ЧК.

Загорелось в той части склада, которая была в это время почти пуста. Энергичными усилиями удалось быстро локализовать огонь и не дать ему распространятся на ту часть склада, где помещалось ценное военное снаряжение. К двум часам ночи пожар был потушен и опасность для Арсенала совершенно устранена.

Произведенными на месте во время пожара расследованиями с несомненностью установлено, что налицо – поджог. Загорелось изнутри помещение, где на полу кем-то были разлиты нефть и керосин – очевидно с той целью, чтобы огонь скорее распространился на весь склад и создал, таким образом, ощутимую угрозу для Арсенала.