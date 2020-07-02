2 июля: в Туле следят за последним в истории съездом КПСС

2 июля 1990 г. начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.

Это было время, когда трансляции с партийного съезда смотрели все. Куда ни зайти – в парикмахерскую, в приемную учреждения, даже в магазин – работал телевизор, в котором шла трансляция с заседаний съезда. Как правило, в не очень хорошем изображении – сигнал-то ловился на комнатные антенны. Но главное, чтобы было слышно. То, от чего еще недавно сводило от скуки скулы у всей страны, теперь выглядело настоящим триллером, в котором совершенно неясно, что будет через 10 или 20 минут, и это интриговало.

XXVIII съезд уже начался скандально – один из делегатов предложил немедленно отправить Горбачева в отставку. Михаила Сергеевича в итоге оставили, зато впервые генерального секретаря ЦК партии избирали голосованием делегатов съезда и на альтернативной основе. Горбачева переизбрали на второй срок абсолютным большинством: за — 3 411, против — 1 116; за альтернативную кандидатуру Т. Г. Авалиани, сейчас уже и не вспомнить, кто это такой, — 501 голос за, 4 026 — против.

Именно на этом съезде сначала Ельцин, а потом его сторонники вышли из партии. Сейчас можно эти события оценивать по-разному, но в то время это была настоящая бомба и, в общем-то, поступок – выйти из партии во время главного партийного мероприятия. Кстати, автор бессмертной фразы «Борис, ты не прав» Егор Кузьмич Лигачев на этом съезде был освобожден от должности секретаря ЦК и выведен из состава Политбюро.

Впервые с начала 1920-х годов в работе съезда и выработке его итогов документов приняли участие представители нескольких разных платформ – демократической, марксистской и т. д. Это тоже в 1990 году было невероятным событием – оказывается, линия партия может колебаться с достаточно широкой амплитудой.

Из-за внутренних разногласий съезду не удалось утвердить Программу КПСС.

Делегаты от Тульской области в будораживших страну дискуссиях отмечены не были. Зато после возвращения домой была дана большая пресс-конференция, на которой итоги партийного форума объявили успешными. Делегат съезда, секретарь парткома новомосковского «Азота» С. Воробьев уверял, что именно КПСС по-прежнему способна выражать интересы народа. А первый секретарь Ленинского райкома Ю. Колосков особенно отметил, что съезд порадовал тем, что нашел в себе силы преодолеть агрессивный и консервативный настрой.

По мнению первого секретаря обкома КПСС Ю. Литвинцева, принятые на съезде документы удовлетворили большинство коммунистов, создали условия для обновления партии, ее демократизации:

– Политика КПСС должна измениться на 180 градусов, формироваться снизу, в среде рядовых коммунистов и, кристаллизуясь, выходить наверх, выливаться в какие-то решения. А не наоборот, как практиковалось раньше. Мы еще до съезда пытались многое сделать для создания коллективизма в работе областной парторганизации, прислушивались к мнению первичек. Сделано уже немало. Процесс обновления потребует определенного времени. Для нас он будет не столь болезненным.

Что касается демократизации, Юрий Иванович отметил, что сам ходит за покупками: «Вот в прошедшее воскресенье был сам на рынке. Обычное явление».

Что касается другой обсуждаемой темы – раздела имущества КПСС, Литвинцев ответил уклончиво:

– Мне понравились слова, сказанные на съезде заместителем председателя Центральной ревизионной комиссии: партия – не акционерное общество, и при выходе кого-то возвращать его долю непривычно. Поживем – увидим. Если даже и придется пойти навстречу выделяющимся членам КПСС, которые участвовали в создании партийной собственности, страховых запасов и попросят что-то назад, это должна быть равная доля.

Что касается многопартийности, которая также находилась в центре всеобщего интереса, то, по мнению первого секретаря обкома, ее формирование тормозило отсутствие закона о партиях. Хотя, таким образом, вроде как и сама КПСС отчасти получалась вне закона. Правда, еще действовала та самая знаменитая шестая статья Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС в советском обществе. При этом, не дожидаясь подписания закона, тульский горисполком еще 5 июля 1990 г. зарегистрировал Тульскую организацию социал-демократической партии Российской Федерации. Это была первая наша альтернативная партия в новейшей истории.

С такими настроениями страна вступала в самый трагичный период своей истории.