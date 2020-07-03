3 июля: в Туле едва не побили футбольного судью

3 июля 1980 года тульская футбольная команда провела один из самых скандальных матчей в своей истории, который вполне мог закончиться настоящим ЧП.

В тот олимпийский год тульская команда мастеров проснулась после практически десятилетней спячки, чему способствовало слияние сильнейших футболистов сразу двух команд – ТОЗа и расформированного новомосковского «Химика». Да еще домой вернулись поигравшие на высоком уровне воспитанники местного футбола Вячеслав Мазалов и Юрий Миронов. Супердуэт форвардов составили Павел Шишкин и нападающий московского «Торпедо» Сергей Гришин. На пару они вдвоем наколотили в тот год более 40 мячей. Руководил командой Вениамин Крылов, с успехом возглавлявший когда-то, в шестидесятые годы, новомосковский «Химик».

Крыловский девиз сезона: лучшая оборона — нападение. И линия нападения ТОЗа действительно могла растерзать любого соперника. В ударную тройку входил еще и изобретательный, техничный Валерий Сорокин, способный на носовом платке обыграть нескольких соперников. К лету ТОЗ неожиданно подлетел до третьего места, и на стадион вновь потянулись воодушевленные болельщики.

В матче 3 июля против тамбовского «Спартака» хозяев поля откровенно сплавил судья Эдуард Лакомов из Азова, назначив в ворота хозяев два сомнительных одиннадцатиметровых. Один из них – еще в первом тайме. После перерыва Сергей Гришин восстановил равновесие, однако вскоре после этого гости с очередного неочевидного пенальти вышли вперед. Не было в то время не то, что системы ВАР, но даже видеозаписи матчей, а потому любое судейское решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

Такая явная несправедливость возмутила всех присутствовавших на стадионе. А зрителей на том матче набралось, между прочим, десять тысяч. Остаток матча болельщики провели на ногах, отчаянно скандируя все, что они думают о таком судействе. Милиция на стадионе, конечно, присутствовала, но не в таком количестве, чтобы сдержать толпу в случае грандиозного шухера.

Ситуацию спасло лишь то, что было это в целомудренном 1980 году и, несмотря на все негодование, никому в голову не пришло выбегать на поле. Скандирования, кстати говоря, тоже были в рамках приличий. Зато когда прозвучал финальный свисток, зрители с обеих половин западной трибуны рванулись ко входу в подтрибунное помещение, и вот тут уже стражам порядка пришлось постараться. Милиционеры стали цепочкой с обеих сторон от входа, крепко держась друг за друга и по хорошему просили напиравших болельщиков вести себя спокойнее.

Эдуард Лакомов быстренько прошмыгнул в раздевалку и больше его никто не видел. Возмущенные болельщики еще около часа не расходились по домам, ожидая, что нашкодивший судья все-таки предстанет перед ними. У выхода его ожидала огромная народная толпа. Много чего-то скандировали, при этом директору стадиона Матвею Михайловичу Сандлеру удавалось каким-то образом уговаривать людей уйти с газонов и не топтать траву. Лакомов же тайно покинул стадион через восточную трибуну. Примерно через две недели прошла информация о том, что он на какое-то время дисквалифицирован. Ну а матчи с тамбовским «Спартаком» с тех пор для тульских болельщиков стали едва ли не принципиальнее, чем с традиционными друзьями-соперниками, как это тогда называлось, из Калуги.

Эхо от этого болельщицкого негодования докатилась на следующий день аж до радио «Голос Америки», где передавали о неких народных волнениях в Туле.

Областная газета «Коммунар», в общем-то, хорошо освещавшая тот чемпионат, в этот раз отделалась лишь маленькой информацией под заголовком «Игра без правил», в которой констатировалось, что «крайне неквалифицированно провела матч судейская бригада. Дело не только в двух сомнительных 11-метровых, назначенных в ворота туляков. В силу труднообъяснимых решений главного судьи игра вышла из-под его контроля. И вместо увлекательного спортивного зрелища болельщики увидели «грязный» футбол в исполнении разнервничавшихся футболистов». Вот и все. И ни слова о народных волнениях.

По контрасту вошел в историю следующий домашний матч, который, конечно, ожидался после всего случившегося с огромным интересом. Предполагалось, что несправедливо обиженный ТОЗ отыграется на аутсайдере — калининградской «Балтике». Поначалу вроде бы так и получалось. Уже на первой минуте встречи Сергей Семенов забил первый мяч. После этого хозяева имели еще несколько возможностей для того, чтобы увеличить счет, но получили гол в свои ворота. Когда счет стал равным, игра оружейников совсем расклеилась. Нудный, малоинтересный поединок клонился к ничьей, когда на последней минуте встречи защитник Вячеслав Мазалов подхватил мяч возле центра поля, немного продвинулся вперед по правому флангу вдоль восточной трибуны, и метров с тридцати почти от бровки в каком-то отчаянии ударил по воротам. Мяч по невероятной траектории спланировал в дальнюю «девятку» ворот «Балтики», не помог и отчаянный бросок голкипера. Это был один из самых красивых и неожиданных голов, забитых на тульском стадионе.

На фото А. Добрынина: товарищеский матч 30 мая 1985 года с московским «Динамо». Слева направо: Павел Шишкин, бригада тульских арбитров Георгий Липихин, Геннадий Куличенков, Олег Хирин, нападающий «Динамо» Валерий Газзаев.