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Тульские тайны: Этот день в истории города
1 июля: в Туле открылась областная детская библиотека

1 июля: в Туле открылась областная детская библиотека

1 июля 1955 г. было подписано решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся об открытии областной детской библиотеки в Туле. Характерно, что библиотека была открыта в доме, сданном еще в 1952 году, и только спустя два с половиной года гостеприимно приютившем у себя мир детской книги.

С того времени, уже целых 65 лет, это прекрасное учреждение учит уже не сосчитать сколько поколений тульских детей любить книгу, чтение, процесс познания. И даже сейчас, в не слишком-то книжные времена, в ней 10 000 активных читателей, а в фонде – около 120 000 книг по всем отраслям знания.

В Тульской областной детской библиотеке можно читать, участвовать в мастер-классах по рисованию и мультипликации, заниматься в литературно-художественных кружках, проходить квесты, пробовать свои силы в викторинах и конкурсах. Сотрудники библиотеки помогают всем, кто занят в сфере детского чтения: проводят методические курсы, тематические семинары, дискуссии, кружки для родителей, организация творческих встреч с писателями. Кроме того, библиотека обеспечивает методическую поддержку районных детских библиотек.

Сегодня дом в стиле сталинского ампира с примечательной башней на крыше, в которой, если разобраться обязательно должен жить наш, тульский Карлсон – где ему и жить-то, как не здесь, и детской библиотекой со входом с проспекта Ленина – один из символов нашей Тулы.

И, кстати говоря, со 2 июля библиотека снова открыта для читателей!

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 00:26 0
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