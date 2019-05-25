25 мая: вся Тула смотрит I съезд народных депутатов СССР

С 25 мая 1989 года страна, позабыв о своих делах, замерла у телевизоров. Люди смотрели не «Рабыню Изауру», и не спорт, все внимали трансляциям с I съезда народных депутатов СССР. В Туле, как и по всей остальной стране, в любой организации, любом учреждении, где был телевизор, забывали о работе и практически весь день проводили у экрана. Вечер же традиционно посвящался обсуждению услышанного. Это было неслыханное дело – свободные, без бумажки и предварительного визирования цензора, выступления с трибуны.

Выборы участников Съезда народных депутатов СССР, как высшего органа власти СССР, прошли в марте 1989 г. Впервые избирателям предоставлялось право выбора между несколькими кандидатами. По этому принципу, правда, получили депутатский мандат не все – но все-таки 1500 человек из 2250. Остальные представляли различные творческие союзы, общественные организации. По особой квоте имела свои сто делегатов и Коммунистическая партия. При этом в Ленинграде на конкурентных выборах не был избран ни один партийный и советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома, включая первого секретаря и даже командующего военным округом.

В первый день работы Съезда 25 мая 1989 года Горбачев был избран Председателем Верховного Совета СССР. Впервые был выдвинут альтернативный кандидат на пост Председателя Верховного Совета СССР. Помимо М. С. Горбачева на этот пост баллотировался депутат, член межрегиональной группы Александр Оболенский.

5 июня было отменено очередное заседание съезда в связи с тем, что этот день был объявлен днем траура по жертвам железнодорожной катастрофы на трассе Челябинск – Уфа, произошедшей в ночь с 3 на 4 июня. М. С. Горбачев выразил глубокое соболезнование депутатам, выступив с краткой речью. Это тоже было внове – прежде трагические события подобного рода просто замалчивались.

Съезд вошел в историю множеством самых разных событий – от активной полемики действующего Генерального Секретаря ЦК КПСС Горбачева с академиком-диссидентом Андреем Сахаровым, а также члена ЦК КПСС Егора Лигачева с опальным в то время Борисом Ельциным до исторической фразы Юрия Афанасьева про «агрессивно-послушное большинство», за публикацию которой по стране полетел со своего поста не один главный редактор.

Основная часть депутатов выступала мало, при этом вела себя агрессивно по отношению к представителям оппозиции. Они «захлопывали» выступления Сахарова, шумели и свистели во время выступлений представителей Межрегиональной депутатской группы — Бориса Ельцина, Гавриила Попова, Анатолия Собчака, голосуя при этом в соответствии с линией президиума съезда — руководства ЦК КПСС. Тогда-то лидер Межрегиональной депутатской группы, историк Юрий Афанасьев и произнес на всю страну: «Мы сформировали сталинско-брежневский Верховный Совет. И я обращаюсь к этому, я бы сказал, агрессивно-послушному большинству, которое завалило вчера все те решения съезда, которые от нас ждет народ». Все выступление заняло около минуты, однако оно перевернула мир, и долго еще обсуждалось после окончания Съезда.

Впервые телезрители увидели выступления академика А. Д. Сахарова, в которых он предложил ряд радикальных в то время предложений по изменению политической системы государства. В частности, Декрет о власти, в котором первым пунктом шла отмена шестой статьи Конституции СССР о том, что руководящей и направляющей силой советского общества является коммунистическая партия. Принятие законов СССР должно являться исключительным правом Съезда народных депутатов СССР – это предложение было встречено аплодисментами. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР — исключительное право Съезда народных депутатов. Все они подотчетны Съезду и независимы от решений КПСС и ее органов. Сказал он также и том, что «По действующей Конституции, председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютно, фактически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно».

26 мая опальный Ельцин не был избран членом Верховного Совета СССР, однако 29 мая депутат Алексей Казанник уступил ему свое место в Совете Национальностей Верховного Совета.

На съезде образовали комиссию по проверке деятельности следователей Генеральной прокуратуры Т. Гдляна и Н. Иванова, а также фактов коррупции в Узбекистане и в Москве. Гдлян и Иванов пользовались сумасшедшей поддержкой в обществе. Митинги в их защиту собирали десятки тысяч человек.

Впрочем, с трибуны съезда произносили не только популистские речи. Вот, например, фрагмент выступления писателя Валентина Распутина:

«В зрелищах мы уже преуспели, притом в зрелищах самого сомнительного свойства. Идет почти открытая пропаганда секса, насилия, освобождения от всяких нравственных норм. Сейчас время трагедий, которые следуют почему-то одна за другой. Но заметили ли вы одну закономерность? Только смолкнет голос диктора, объявляющий о человеческих несчастьях и жертвах, как экранный эфир заполняет какофония бесноватой музыки. Но нам все трын-трава, мы свободны от морали и от сопереживания. Куда дальше? Орган Детского фонда имени Ленина еженедельник «Семья» из номера в номер печатает детскую сексуальную энциклопедию в картинках, от которых даже взрослому становится не по себе. Вероятно, в таком воспитании председатель фонда и редактор журнала видят свою миссию спасения обездоленных детей. «Злу не положено предела»,— говорили древние, и истина эта подтверждается, подтверждается все более и более. Не знаю, как грузинской депутации, а мне не по себе стало, и я счел это святотатством, когда красотки в плавках, участницы очередного конкурса красоты, кокетливо застыли в минуте молчания в память о погибших в апрельских событиях. Неужели подобный цирк не оскорбляет ваши национальные чувства?».

В последний день Съезда в относительном меньшинстве, радикально настроенные депутаты сформировали Межрегиональную группу народных депутатов (сопредседатели группы: А. Д. Сахаров, Б. Н. Ельцин, Ю. Н. Афанасьев, Г. Х. Попов, В. Пальм). Они выступали за политические и экономические преобразования в СССР, за радикальное реформирование советского общества.

Среди депутатов было немало ярких личностей, ставших, благодаря съезду, известными на всю страну. Среди них — будущий мэр Москвы Гавриил Попов, радикальная коммунистка Сажи Умалатова, (стала впоследствии политиком-радикальным коммунистом), мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, лидер «Демократической России» Юрий Афанасьев, будущий Генеральный Прокурор России Алексей Казанник.

Были среди делегатов съезда и туляки – первый секретарь обкома КПСС Юрий Литвинцев, председатель Всесоюзного совета колхозов Василий Стародубцев, директор Одоевской школы Евдокия Федоровна Бобылева. Значился и бывший наш земляк Анатолий Карпов. Однако никто из них яркими выступлениями на том съезде не отметился.