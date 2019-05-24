24 мая: старик Сантьяго – идеал мужества у юных туляков

24 мая 1964 г в тульской прессе опубликовано письмо студента, который возмущался тем, что лекторы «штатно несущие эстетику в массы» относятся к своему делу совсем халтурно. Поводом же для этого послужил спор с одним из таких лекторов по поводу повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».

«Наши ребята однажды сказали такому лектору, тридцать лет читающему на тему о красоте человека, что идеалом мужества является для них старик Сантьяго. Лектор их осудил немедленно и бесповоротно. Он заявил, что нельзя брать пример с буржуазных образов. Позже выяснилось, что «Старик и море» он не читал, но нюхом чувствует все «не наше». А вообще о Хемингуэе он слышал, что тот не без ошибок, и предосудительно (по слухам) кончил жизнь. Вот такие бывают эстеты».

С тем, что Хемингуэй кончил жизнь предосудительно – не поспоришь. Но сколько поколений людей и в мире, и в СССР действительно выросли на его образцах мужественности, принадлежность к которым писатель доказывал своей жизнью до конца своих дней. «Старик и море» – последнее известное художественное произведение Хемингуэя, опубликованное при его жизни. Это история борьбы в открытом море кубинского рыбака Сантьяго, с гигантским марлином, который стал самой большой добычей в его жизни. За это произведение Хемингуэй получил в 1953 году Пулитцеровскую премию, а в 1954-м — Нобелевскую.

«Старик и море» когда-то были растащены на цитаты, которые, к сожалению, нынешнему поколению читателей нужно не напоминать, а открывать. Например, эти…

…Рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают; хотя в них гораздо больше и ловкости и благородства.

…Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше.

…Нельзя, чтобы в старости человек оставался один. Однако это неизбежно.

…Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню.

…Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.

…Не нужно думать, старик, — сказал он вслух. — Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет.

…Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря.

…Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись с тем, что есть.

Ну и, конечно, это:

…Человек в море никогда не бывает одинок!