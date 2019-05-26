26 мая: В Тульском суворовском училище начались выпускные экзамены

26 мая 1949 года в Тульском суворовском училище продолжались выпускные экзамены, о чем свидетельствовал празднично украшенный фасад здания на улице Свердлова, нынешней Староникитской. Ровно в девять утра выпускники выстраивались на ковровой дорожке экзаменационного зала, после чего приступали к экзаменам на аттестат зрелости.

Первым испытанием стало сочинение. Большинство выпускников остановились на двух темах – «Социалистический реализм в творчестве Маяковского» и «Мы уже не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас не та и характер у нас не тот». Последняя тема – цитата из выступления Андрея Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Того самого выступления, в котором партийный руководитель честил Зощенко и Ахматову. Что, впрочем, не умаляет смысла самой цитаты.

Большинство суворовцев написали сочинение на «4» и «5». Одна работа была даже написана в стихах:

«Мы любим жизнь!

На волжские просторы

И на вершины, где белеет снег, –

На все с любовью

Мы бросаем взоры,

Всему теперь хозяин человек!

Мы любим труд

И в поле, и в забое,

Ученый труд и труд на рудниках.

У нас растут стахановцы-герои,

Воспетые и в прозе, и в стихах».

Среди выпускников того года был, например, Александр Круговых, потерявший в годы войны отца. Два года он с оружием в руках партизанил в брянских лесах. В училище пришел слабым и болезненным мальчиком. Но за время учебы окреп и возмужал, стал хорошим физкультурником.

Сын полка Евгений Кондратьев около двух лет был на фронте, был награжден орденом Славы III степени. Когда пришел в училище, выяснилось, что он практически безграмотный. Но желание трудиться, работать над собой многое изменили – экзамены Женя сдавал уверенно, наравне со всеми.

Выпускник 1949 года и Анатолий Витушкин — будущий советский и российский математик, академик РАН с 1991 года. Автор трудов по теории приближений, комплексной геометрии, теории информации, основатель постоянно работающего научно-исследовательского семинара и одной из ведущих школ в области комплексного анализа и теории приближений.

Незадолго до окончания училища Анатолий при взрыве полностью потерял зрение. Но он не бросил учебу, стал единственным из всех советских суворовцев, который окончил училище слепым, да еще с золотой медалью. В 1949 году поступил на механико-математический факультет МГУ, стал академиком, математиком с мировым именем. В 1967 году за цикл работ по вариациям множеств и их применениям в оценках сложности алгоритмов ему была присуждена Государственная премия СССР. Умер Анатолий Георгиевич 9 мая 2004 года.