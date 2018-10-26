27 октября: в Тулу приехали участники монашеского бунта

По сообщению «Тульской молвы» от 27 октября 1913 г., «в Туле в настоящее время находятся два афонских монаха. Присланы они сюда на послушание и исправление за участие в афонском бунте. Пока их поселили в доме за Киевской заставой».

За событиями вокруг инославцев и споре об исповедании Имени Божьего в том 1913 году следила вся Россия. Впрочем, современному светскому человеку трудно понять из-за чего в итоге разгорелась настоящая война. Главное богословское положение сторонников имяславия – учение «о незримом присутствии Бога в Божественных именах». В этом смысле сторонники имяславия употребляли фразу: «Имя Бога есть Сам Бог» («но Бог не есть имя»), которая и стала наиболее известным кратким выражением имяславия.

В 1913 году Святейшим правительствующим синодом учение имяславцев было осуждено как еретическое и неправославное, а также названо разновидностью хлыстовщины. Книгу «На горах Кавказа» схимонаха Илариона, давшей начало имяславию, запретили, и она ходила по рукам только в самиздате. Напечатана же с того времени была лишь в 1998 году.

Расправа над инакомыслящими была крайне жестокой.

В соответствии с предписанием Святейшего синода, в июне 1913 года русская канонерская лодка «Донец» доставила архиепископа Вологодского Никона и профессора Троицкого на гору Афон с целью «усмирения монашеского бунта». Перепись, проведенная архиепископом, показала, что среди 1 700 российских монахов 661 записали себя противниками имяславия, 517 — имяславцами, 360 уклонились от переписи, а остальные записались нейтральными. В течение месяца архиепископ Никон вел переговоры и пытался заставить имяславцев поменять свои убеждения добровольно. Однако успехом это не увенчалось.

Тогда солдатам был отдан приказ силой изгнать непокорных монахов. Для выдворения использовались мощные водометы. По свидетельству очевидцев, в отдельных случаях солдатами были пущены в ход «штыки и приклады». Четверо монахов были убиты, сорок изувечены и оставлены в монастырской больнице. Остальные, избитые и униженные, силой погружены на корабли и вывезены в Россию.

После допроса в Одессе восемь задержанных монахов были возвращены на Афон, 40 отправлены в тюрьму, а остальные лишены духовного сана и в мирском одеянии и с остриженными власами и бородами сосланы в различные области Российской империи в соответствии с их пропиской. По-видимому, двое из этих наказанных монахов и оказались в Туле. Дальнейшая судьба их неизвестна.

Уже после высылки имябожников с Афона, Синод издал новое постановление, еще более строгое, против сторонников нового учения и принял «Формулу обращения для возвращающихся к учению православной Церкви имябожников». По монастырям России была разослана бумага с осуждением имябожия с предложением подписать ее. Такой документ подписали, например, старцы Оптиной Пустыни.

Впрочем, и тогда были сторонники разгрома афонского бунта, которые называли имяславие мужицким сумасбродством и гусарским богословием. Они считали, что за всем этим спором скрывалась корысть, выражавшаяся в желании получать долю от всех доходов русских монастырей и скитов Святой Горы Афонской. Что же касается смертей, то скончался уже в море лишь девяностолетний старец. Никаких избиений до смерти солдатами конвойной команды не могло быть допущено. И вообще среди имяславцев были выявлены восемь беглых матросов с броненосца «Князь Потемкин Таврический», скрывавшихся от полиции за участие в вооруженном мятеже. Кстати, можно предположить, что высланные в Тулу монахи могли быть этими самыми потемкинцами. Известно, что еще в пятидесятые годы прошлого века в Тульской области было одиннадцать бывших матросов с восставшего броненосца. Однако партийным вниманием и наградами осенили только некоторых. В частности, без внимания оставался бывший рабочий оружейного завода Порфирий Глаголев, который в сводках значится в скобках как Прокопий. Но это всего лишь версия.

На фото из Википедии: современный вид русского Пантелеимонова монастыря на Афоне