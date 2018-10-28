28 октября: «Тульские Лужники» меняют имя

28 октября 1968 года решением Тулгорисполкома стадион «Тульские Лужники» поменял название. Отныне он будет Центральным стадионом им. 50-летия Ленинского комсомола. И только в девяностые годы его вновь переименуют – в Центральный стадион «Арсенал».

«Тульские Лужники» были построены на месте уже существовавшего стадиона, который кочевал после войны из рук в руки. Старинный трек опекало общество «Труд», а все остальные объекты сначала были «Пищевиком», а потом, в надежде на более зажиточную жизнь, их передали обществу «Шахтер». Горняки были на тот момент такими же богатыми спонсорами, каким в нынешнее время станет «Газпром».

Но и эти надежды на лучшее не сбылись. Тогда было принято решение возвести методом народной стройки новый городской стадион. Эта идея впервые была озвучена председателем Тульского совнархоза И. М. Кратенко в январе 1958 года с трибуны Х областной комсомольской конференции. «Здесь много говорили о нехватке спортивных площадок, стадионов, — сказал он. — А если бы мы сегодня, на конференции, взяли обязательство построить … тульские «Лужники»? Совнархоз и облпромсовет окажут молодежи помощь в этом деле».

9 апреля бюро Тульского обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос об участии комсомольцев и молодежи области в строительстве «Тульских Лужников», а в постановлении отметило, что закончить стройку в следующем, 1959 году, — дело чести для комсомольцев и молодежи области. В общем, все развивалось примерно по тому же сценарию, что и при строительстве столичных «Лужников».

Работа на стройке кипела. Каждый день приходили новые и новые энтузиасты, все новые добровольцы. И требовали для себя самого ответственного участка, самой ответственной работы. Прораб стройки П. А. Косушко вспоминал, как ежедневно со страхом приходилось думать, что и завтра придут добровольные помощники и их всех надо загружать работой. Поскольку в большинстве своем здесь трудилась молодежь, в предложении назвать стадион именем комсомола, не было ничего невероятное. Скорее наоборот – реальной оценкой происходившего.

Первая очередь сдавалась в конце лета 1959 года. Пресса с удовольствием публиковала статистические данные нового стадиона. Площадь — 25 гектаров, в три раза больше той, на которой располагался прежний стадион «Шахтер». За время стройки было вынуто и перемещено 18 тысяч кубометров земли. Уложено 3,2 тысячи кубометров железобетона, проложено 15 тысяч метров кабелей. В фундамент трибун уложено около шести тысяч кубических метров бутового камня — примерно столько же, сколько уходит на фундамент 12-13-ти шестидесятиквартирных жилых домов. Одновременно на объектах стадиона могут находиться около тридцати тысяч зрителей. А на территории тогда располагались летнее кафе на 150 мест, ресторан, гостиница из 13 комнат, лечебно-физкультурный диспансер с тремя кабинетами физиотерапии, залом лечебной физкультуры, массажным кабинетом, хирургическим блоком. Длина ограды вокруг стадиона — 2 тысячи метров. Трибун, правда, вокруг футбольного поля было только три. И даже козырьки над ними были сделаны гораздо позже, через девять лет.

Право поднять флаг на стадионе было поручено лучшим спортсменам Тулы, участникам чемпионатов мира, рекордсменам — В. Леонову, Л. Разуваевой, Л. Кочетовой, В. Максимовой, О. Закуренову. Как только под звуки государственного гимна флаг достиг своей высшей точки, в небо взмыли десятки голубей, разнося радостную весть: стадион «Тульские Лужники» открыт!

Уже через полгода после открытия стадиона, в мае 1960 года, здесь прошел матч команд РСФСР, Украины, Москвы и Ленинграда, который называли даже малым чемпионатом СССР, поскольку именно в этих командах выступало большинство сильнейших легкоатлетов страны. В прыжках в высоту новый всесоюзный рекорд для юношей установил еще тогда мало кому известный Валерий Брумель — 2 метра 08 сантиметров.

Примерно через полтора месяца, в конце июня, «Тульские Лужники» вновь принимали сильнейших мастеров легкой атлетики. На этот раз участников матча РСФСР — Польша. В матче было установлено 2 мировых рекорда, 2 рекорда СССР, 5 рекордов РСФСР и 6 рекордов Польши! Так что с первых дней своей жизни «Тульские Лужники» неофициально стали еще называть и Стадионом рекордов.