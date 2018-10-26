26 октября: Туляков начали приобщать к серьезной музыке

26 октября 1908 года создано Тульское отделение Русского Императорского Музыкального Общества. Среди его действительных членов были князья и князи, графиня Толстая, барон фон Розен и даже знаменитый самоварщик А. С. Баташев, который был вообще увлекающейся натурой и слыл одним из первых в Туле благотворителей.

Русское музыкальное общество действовало со второй половины XIX века и находилось под покровительством императорской фамилии. Оно ставило своей целью содействие распространению музыкального образования, приобщению широкой публики к серьезной музыке, поощрению отечественных талантов. В общем, все то, что нам не хватает и в современной жизни.

К началу ХХ века отделения Русского музыкального общества уже были созданы не только в столицах, но и во многих других городах России: Воронеже, Киеве, Казани, Харькове, Нижнем Новгороде, Саратове, Пскове, Омске, Тамбове, Одессе, Астрахани, Самаре и других. Так что Тула даже несколько задержалась.

Одним из пяти директоров-распорядителей Тульского отделения и фактическим руководителем стал выпускник Московской консерватории Кондратий Васильевич Сорокин. По его инициативе в том 1908 году в городе уже были открыты музыкальные классы с программой консерватории Императорского Русского музыкального общества, «утвержденной Министерством внутренних дел». Обучение в классах велось по пению, скрипке, альту, виолончели, фортепиано, теории композиции, духовым инструментам.

С началом революционных перемен стране оказалось не до пропаганды серьезной музыки, о ней вспомнили только после войны. И только в 1957 году решением Совета Министра РСФСР по ходатайству Министерства культуры СССР и Союза композиторов РСФСР функции РМО возродились в деятельности Всероссийского Хорового Общества. В 1959 году состоялся первый съезд новой организации в Большом зале Московской консерватории, на котором в задачи общества вошли развитие художественного воспитания и образования в стране, а также повышение профессионализма хоровых коллективов.

Поскольку работа в массах у новой власти, не в пример царизму, велась более основательно, то к моменту съезда отделения Хорового общества существовали уже во всех советских регионах. В Туле оно было образовано в 1958 году – «в целях дальнейшего подъема культуры населения». Почти сразу же в областном центре был создан показательный общегородской самодеятельный хор из ста человек (не считая Тульского государственного хора, которым уже руководил И. Михайловский) и районные отделения в Богородицке, Сталиногорске, Кимовске и Щекине. А через десять лет в области работали уже 23 районных отделения, 186 первичных организаций, объединявших 10 000 человек.