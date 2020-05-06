6 мая: в Туле появилась улица в честь полководца Александра Суворова

В 1900 году в России отмечалось столетие со дня смерти светлейшего князя Суворова-Рымникского Александра Васильевича, и бывшая Томилинская улица в Туле стала Суворовской. Это решение городская Дума приняла ровно в день этой памятной даты 6 мая 1990 года.

Несмотря на гордое название, эта была одна из самых захолустных улиц города. Здесь даже практически не было ночного освещения, хотя именно по Суворовской шла дорога от Курского железнодорожного вокзала в город. Изначально же это была Томилинская улица – в честь тульского губернатора Якова Михайловича Томилина, пробывшего тульским губернатором целых полгода – с 15 июля 1800-го по 11 января 1801-го. Символично, что губернаторствовал он именно в том самом 1800 году, когда ушел из жизни автор «Науки побеждать».

Бывал ли вообще Суворов в Туле? Возможность такая у него имелась. В восемнадцатом веке через город проходила дорога на Киев. Можно предположить, что, направляясь на юг, Суворов не раз проезжал через Тулу. Правда, мог пользоваться и другим путем – через Калугу, Белев, Орел, как это сделал в 1829 г. Пушкин. Но у него, правда, была задача посетить именно Белев.

Профессор В. Ашурков указывает на то, что известность Суворова была настолько велика, что его пребывание в Туле не могло пройти незамеченным. Да и местные историки первой половины девятнадцатого века ничего о приездах полководца не пишут. Все, кроме одного.

О том, что Суворов приезжал в Тулу, писал, конечно же, Н. Ф. Андреев – в 1842 г. Тот самый Андреев, который встретился в Туле с Гоголем, пообедал с ним и оставил для потомков рассказ о таком примечательном событии. На страницах журнала «Москвитянин» Андреев опубликовал «Изустную хронику» – воспоминания старожилов города о событиях 1780 – 1890 годов. По словам одного из них, Суворов «после того, когда он был в звании фельдмаршала», проезжал через Тулу.

Подробности рассказа, считал В. Ашурков, достаточно правдоподобны.

Суворов «ехал в простой рогожной кибитке, в плаще из толстого сукна, с одним денщиком». Стояла холодная дождливая погода, но Суворов, сидя на лавочке у дома, где меняли лошадей, говорил с присущей ему иронией городничему: «Помилуй Бог как тепло и даже жарко». Все это соответствовало характеру и привычкам полководца.

Фельдмаршалом Суворов стал в 1794 году. В то время Россия готовилась к войне с французами и полководец, назначенный командующим южной армией, весной 1796 г. выехал в город Тульчин на Днепре и мог проехать через Тулу. Единственное, что справедливо смущало главного историка Тульского края – то, что во время проезда через город полководец Суворов почему-то не посчитал интересным побывать на оружейном заводе. Во всяком случае, никаких записей об этом нет.

С приходом новой власти Александр Васильевич Суворов, о котором через несколько десятилетий уже будут снимать фильмы, неожиданно впал в немилость советской власти. Улица в его честь одной из первых подверглась переименованию, превратившись в Красноармейскую. Предположим, что власть рабочих и крестьян не смогла простить полководцу разгром пугачевского то ли восстания, то ли бунта. В 1973 году Красноармейская улица была повышена до звания проспекта.