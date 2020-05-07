7 мая: Петр Чайковский впервые исполнил «Пиковую даму» в деревне под Тулой

7 мая 1840 г. родился один из величайших композиторов мира Петр Чайковский.

Популярность его в старой России была такова, что когда в 1912 году в Тулу приехал с лекциями о творчестве Чайковского г-н Шер, то мест в аудитории дома просветительных учреждений всем желающим не хватило, и следующие две лекции были прочитаны в куда более вместительном зале Дворянского собрания.

При этом в общественном сознании композитор был неким чудаковатым типом, как и большинство знаменитостей, о котором периодически рассказывали всякие забавные истории, иногда очень схожие с литературными анекдотами Хармса.

Ну например.

Когда Чайковский был еще маленьким мальчиком, он не раз проявлял патриотизм во вкусе патриотической газеты «Новое время». Однажды гувернантка застала его за странным занятием: Чайковский сидел перед раскрытым атласом и с нежностью целовал карту России; но затем он перевернул страницу и стал с отвращением и с ненавистью плевать на карту западной Европы.

– Что ты делаешь, Pierre, – остановила его гувернантка, – как тебе не стыдно? Разве ты не знаешь, что я – француженка, и что я тоже родилась в Западной Европе?

Чайковский не смутился:

– Ах, Боже мой, mademoiselle, разве вы не видите, что я Францию закрыл ладонью?

В 1890 году композитор месяц гостил в тульском имении четы певцов Фигнеров в деревне Лобынское Сергиевской волости. Фигнеры в то время были самыми высокооплачиваемыми артистами России. Их гонорары были неслыханными. Медея Мей Фигнер по контракту с Мариинским театром в Санкт-Петербурге получала 15 тысяч рублей, а Николай Фигнер — 25 тысяч в год. В то время как ведущие солисты театра могли рассчитывать максимум на 12 тысяч. Николаю Николаевичу Чайковский посвятил шесть романсов. Медея Ивановна к тому времени уже несколько сезонов пела партию Наташи в его опере «Опричник».

В то время Чайковский практически закончил работу над «Пиковой дамой», в которой партия Лизы была написана специально для Медеи Фигнер, а роль Германа для ее мужа. В Лобынское Чайковский приехал с намерением окончательно доработать главные партии оперы.

По воспоминаниям Медеи Фигнер, Петр Ильич очень любил простор деревни, часами бывал на балконе, любуясь ширью полей и лугов. Если вспомнить, что Чайковский был большим любителем пособирать грибы, можно предположить, что пребывание в гостях в Тульской губернии действительно доставило ему немало радости.

Премьера оперы «Пиковая дама» состоялась 19 декабря 1890 года и прошла с огромным успехом. В 1892 году для Медеи Фигнер Чайковский написал парию Иоланты в одноименной опере. До конца своей жизни он оставался поклонником таланта певицы, и считал воплощение ей ролей Лизы и Иоланты близким к совершенству. Медея Фигнер исполняла также партию Татьяны в «Евгении Онегине».

6 декабря 1894 года Медея Ивановна и Николай Николаевич были удостоены звания Солистов Его Величества. В 1904 году они разошлись, и имение осталось за Медеей Фигнер. Она очень любила этот дом – почти дворец. Деревянный двухэтажный особняк был построен по плану профессора архитектуры Султанова и стоил колоссальную для деревянного дома сумму – 85 тысяч рублей. Сколько стоили хранившиеся там вещи – даже не поддается подсчетам. Хозяйка дома свозила сюда все сделанные ей подарки, здесь были настоящие шедевры искусства.

В апреле 1912 года в дом залезли воры. В конце концов их перемещения по комнатам туда-сюда заметил сторож и поднял тревогу. Чтобы скрыться от преследования, воры в нескольких местах особняка подожгли оконные занавески, и сбежали, воспользовавшись суматохой.

Все сгорело дотла буквально за несколько часов. В том числе и уникальный рояль, стоимостью три тысячи рублей, на котором Чайковский впервые играл свою «Пиковую даму».