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Тульские тайны: Этот день в истории города
5 мая: рекламная афера в Туле

5 мая: рекламная афера в Туле

5 мая 1910 года «Тульская молва» опубликовала забавную заметку о рекламном аферисте. До чего милые нравы были сто с лишним лет назад.

«Какой-то любитель легкой наживы обходил торговцев Тулы, предлагая им дать объявление в выпускаемый им плакат с расписанием движения железнодорожных поездов. Таких объявлений предприимчивым человеком было собрано немало, и, наконец, торговцы получили плакаты, которые не преминули расклеить в своих помещениях. Каково же было их удивление, когда они увидели, что в плакате помещено зимнее расписание за 1909 г., что делает плакат совершенно негодным, а, следовательно, и объявления ненужными. Некоторые доверчивые торговцы намерены искать возврата своих денег судом».

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Автор: Сергей Гусев
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