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Тульские тайны: Этот день в истории города
26 ноября: женам раненых воинов не на что уехать из Тулы

26 ноября: женам раненых воинов не на что уехать из Тулы

Первые раненые в период Первой мировой войны прибыли в Тулу в августе 1914 года. Их встречали как героев. В Туле несколько особенно отзывчивых людей, пожелавших оказать помощь раненым, даже взяли их к себе на квартиры для ухода.

26 ноября 1914 г. «Тульская молва» рассказала о том, что очень многие жены нижних чинов, узнав, что в Туле лежат раненые их мужья, приезжают в Тулу для свидания с ними.

«...Проживают здесь последние деньги, а затем, не имея денег на обратный путь, обращаются к чинам администрации, которых, заявляя о своем безвыходном положении, просят отправить их бесплатно на родину.

Между тем администрация ничего не может сделать и недавно губернатор разослал строжайший циркуляр, в котором разъяснил, что бесплатный проезд на родину исключительно женам запасных, а не женам раненых».

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Автор: Сергей Гусев
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