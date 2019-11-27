27 ноября: в Туле впервые увидели фильм «Любовь и голуби»

27 ноября 1984 года в кинотеатре «Салют» начали показывать новый фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Кино, конечно, нравилось, но огромного ажиотажа тогда не вызвало. Кто бы мог подумать, что именно эта история о загулявшем муже станет настоящей классикой, которая с годами только интереснее.

Фильм снят по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Ровно через десять лет после кинопремьеры, в 1994 году, эту пьесу поставили в Тульском драматическом театре. Васю Кузякина играл Николай Казаков. Надю, его жену, Ирина Федотова, детей – Наталья Дружинина, Андрей Сидоренко, Мария Попова. Дядю Митю – Виталий Базин и Борис Заволокин, его жену Шуру – Евгения Ивановна Пчелкина. Разлучницей Раисой Захаровной были Е. Попенко и В. Шаклеина.

В 2016 году в Тулу с антрепризой приезжала Раиса Рязанова – Тоня из предыдущего киношедевра Меньшова «Москва слезам не верит». Она играла Бабу Шуру.

В основе пьесы и фильма — реальная история семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших на родине автора сценария фильма Владимира Гуркина — в городе Черемхово Иркутской области. В 2011 году в этом городе был установлен памятник героям фильма «Любовь и голуби» (скульптор — Карим Мухамадеев)

В фильме, конечно, много цитат, ушедших в народ. И у каждого из нас – свои любимые. Считается, что когда дядя Митя листает календарь и восклицает «А ей уже восемьдесят?!», он имеет в виду известную тогда латышскую актрису Лилиту Берзиня. 17 июля 1983 года ей действительно исполнилось 80.

Единственное, что вызывает сожаление – фильм был снят как двухсерийный, однако госкомиссии почему-то это не понравилось, и его сократили до одной серии. А все не вошедшие в прокатную версию эпизоды были смыты с пленки, и не сохранились.