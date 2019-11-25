25 ноября: в Туле прошла премьера мюзикла «Романс о влюбленных»

25 ноября 1974 г. в тульских кинотеатрах состоялись сразу две громких премьеры. В «Салюте» начали показывать «Романс о влюбленных» режиссера Михалкова-Кончаловского, а в «Искре» – производственную драму «Самый жаркий месяц».

«Романс о влюбленных» — наш ответ французским «Шербурским зонтикам». Только вместо Катрин Денев и Нино Кастельнуово здесь Елена Коренева и Евгений Киндинов, а вместо Мишеля Леграна – Александр Градский. А так герои так же говорили белыми стихами, пели, когда надо выразить свои чувства, ну и возлюбленный главной героини уходил служить в армию. А бывшая любимая, посчитав его погибшим, вышла замуж за другого.

Фильм имел колоссальный успех у молодежи. Не менее популярны были и песни Градского. Даже Billboard объявил тогда А.Г. «Звездой года» «за выдающийся вклад в мировую музыку». А ведь Градского в том фильме вообще могло не быть. Ему в том году – всего-то 23! Для советского кино никто в таком юном возрасте музыки никогда не писал – ни до, и ни после. А правильнее сказать: никто и не имел права писать. Да еще не то что не будучи членом Союза советских композиторов, но и вообще – всего лишь четверокурсником; причем не композиторского, а вокального факультета. То есть фактически даже без высшего музыкального образования.

Градского сначала пригласили как певца – нужны были новые, неизвестные голоса. Потом ему предложили написать шесть песен, а потом он стал и полноценным автором музыки к фильму, а Кончаловский пробил ему полноценный профессиональный договор (слова контракт еще не было в ходу).

Не менее звездным был и состав актеров. Главную роль должен был играть Владимир Конкин, но он был слишком занят на съемках фильма о Павке Корчагине, и в итоге сыграл лишь младшего брата Евгения Киндинова. Также в фильме снимались Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский, Ия Саввина, Александр Збруев, Николай Гринько, Иван Рыжов. В общем, настоящее созвездие актеров советского кино.

Ну а в кинотеатре «Искра» в тот же день была премьера производственной драмы «Самый жаркий месяц», на которую были приглашены вместе с семьями работники НПО «Тулачермет». Ведь фильм был о металлургах. Настоящий современный рабочий Лагутин не хочет идти на компромиссы, и сдавать в угоду плану некачественную сталь. А ведь план – это и материальное благосостояние. В общем, в какой-то степени этот фильм предвосхитил знаменитую гельмановскую «Премию», а может в чем-то ее и превзошел. Ведь если за спиной бригадира, отказывающегося от премии, были его коллеги, то правдоруб Лагутин настроил против себя всех – от начальства до товарищей по цеху.

Перед началом сеанса к зрительному залу обратился мастер доменного цеха «Тулачермета» Василий Иванович Монахов. Он говорил о том, что зрители уже давно и с нетерпением ждали большой, масштабной кинокартины о рабочем классе и что металлурги не скрывают своей гордости тем, что героями такого крупного произведения стали именно они.

Эмоции переполняли его и после фильма:

– Часто бывает так, что выходишь из зрительного зала и сразу же забываешь о чем тебе только что показывали. Значит, фильм не задел ни душу, ни сердце. О фильме «Самый жаркий месяц» этого не скажешь. Я до сих пор под впечатлением. Мне особенно понравилась принципиальность, настойчивость Лагутина в достижении цели. Ведь цели, которые он перед собой ставит, всем нам близки и очень понятны: работать по совести, быть честным, бескомпромиссным.