26 июня: туляки одобряют постановление правительства о борьбе с прогульщиками

26 июня 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР по обращению профсоюзов, то есть просьбе трудящихся, в СССР были введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу более двадцати одной минуты. В тот же день на всех тульских предприятиях прошли митинги одобрения этого постановления.

Помимо удлинения рабочего дня, перехода на семидневную неделю (вместо шестидневной) вводилась уголовная ответственность за прогулы и самовольное оставление работы. Также вводилась уголовная ответственность руководителей предприятий и организаций, покрывавших такие действиях рабочих и служащих. До этого в СССР существовала шестидневная неделя (шестидневка) с фиксированным днем отдыха, приходящимся на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца. При этом 1 марта использовалось вместо 30 февраля, а каждое 31 число рассматривалось как дополнительный рабочий день. Теперь же выходным днем объявлялся каждый седьмой день недели.

Вот как, например, описывался энтузиазм трудящихся в газете «Коммунар» на оружейном заводе.

«Весть об обращении ВЦСПС быстро облетела все коллективы оружейного завода. На митинг шли с единым общим мнением. Это единодушие сказалось во всем: и в оживленных беседах в обеденные перерывы и в речах выступающих и в том единодушии, с которым принята была резолюция.

– Мы строим коммунизм, – говорит молодой техник тов. Черкасов, для этого мы поставили перед собой историческую задачу: догнать и перегнать капиталистические страны и в экономическом отношении. Весь наш народ , не покладая рук, трудится над выполнением этой великой задачи. Но есть еще среди нас лодыри, прогульщики, летуны, рвачи, бракоделы, симулянты и другие дезорганизаторы всенародного дела. Пора объявить им решительную борьбу»!

Обличения прогульщиков и летунов звучали в этот день на всех предприятиях. На Патронном заводе костерили некоего Подделкова, который в 1938 году был уволен за прогул из артели «Победа». В том же году его уволили из артели «Фрай лебн» (с немецкого – «Свободная жизнь»). Он устроился на центральный почтамт. В 1939 г. Подделков снова прогулял, и его опять уволили. Летун поступил на патронный завод. Здесь совсем недавно, 16 июня, он совершил очередной прогул и его опять уволили.

– К сожалению, Подделков не одинок, – говорил с трибуны директор патронного завода Мартынов.– Немало подобных летунов перебывало на заводе. Вот, например, Копылков. Он шесть раз увольнялся за прогул в 1940 году. Копылков нигде долго не задерживается. В конце концов он устроился на патронный завод, но и отсюда его снова уволили как прогульщика.

– У нас нет безработицы,– возмущался на митинге на заводе НКПС (нынешний «Тулажелдормаш») браковщик т. Казанский.– Наоборот, у нас не хватает рабочих. Этим пользуются молодые несознательные рабочие, которые в погоне за длинным рублем летают с предприятия на предприятие, нанося огромный ущерб социалистическому производству.

В указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года

постановлялось:

Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях с семи до восьми часов — на предприятиях с семичасовым рабочим днем; с шести до семи часов — на работах с шестичасовым рабочим днем, за исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждаемым СНК СССР; с шести до восьми часов — для служащих учреждений; с шести до восьми часов — для лиц, достигших 16-ти лет.

Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое. Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения.

Директор предприятия и начальник учреждения имели право и обязаны дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или из учреждения в следующих случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению врачебно — трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу в том же предприятии или учреждении, или когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу;

б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предавались суду и по приговору народного суда подвергались тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев.

За прогул без уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предавались суду и по приговору народного суда карались исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25 %.

В связи с этим отменялось обязательное увольнение за прогул без уважительных причин.

Народные суды все дела, указанные в настоящей статье, должны были рассматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводились в исполнение немедленно.

Директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, — привлекались к судебной ответственности. А директора и начальники учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, подвергались судебной ответственности.

В тот же день председателем Совнаркома Союза СССР А. Молотов было подписано постановление Совета народных комиссаров СССР о том, чтобы сохранить без изменения существующие дневные тарифные или расчетные ставки и месячные должностные оклады рабочих и служащих. А также повысить нормы выработки и снизить сдельные наценки пропорционально увеличению продолжительности рабочего дня.

На фото: митинг рабочих, инженерно-технических работников и служащих оружейного завода. Выступает пом. нач. коллектива В. И. Туркин.