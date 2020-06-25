25 июня: в Туле ставят мировые рекорды

25 июня 1960 года совсем недавно сданный в строй стадион «Тульские Лужники» утвердил за собой репутацию стадиона рекордов. Здесь во время легкоатлетического матча РСФСР — Польша было установлено два мировых рекорда (Ирина Пресс — семиборье, Здислав Кшишковяк — 3000 метров с препятствиями), два рекорда СССР, пять — РСФСР и шесть — Польши. Кроме того, Р. Кошелева повторила рекорд мира в беге на 80 метров с барьерами — 10,6 сек.

Польские легкоатлеты были тогда в большом авторитете. Им принадлежали три мировых рекорда — в беге на 3000 метров с препятствиями, метании диска и в прыжках в высоту у женщин. В канун ХVII Олимпийских игр в Риме такой матч обещал хорошую проверку сил как для одной, так и для другой стороны. В составе российской сборной выступали Ирина Пресс, Петр Болотников, Галина Быстрова, Эльвира Озолина и, конечно, наш, тульский Евгений Момотков. Для него эти соревнования были вдвойне ответственны — решалась судьба поездки на Олимпиаду. Момоткову не удалось занять первого места, но, главное, он выполнил олимпийский норматив и получил право представлять свою страну в Риме.

К сожалению, та Олимпиада оказалась неудачной для Евгения Александровича. И все-таки он оставил один из самых ярких следов в истории тульской легкой атлетики. Евгений Момотков — многократный чемпион, рекордсмен России и СССР в беге на 1000, 1500 и 3000 метров, призер открытого чемпионата США в беге на одну милю. На протяжении многих лет он входил в сборную команду Советского Союза. А по окончании спортивной карьеры работал в политехническом институте, длительное время возглавлял кафедру «Автомобили и автомобильное хозяйство», был деканом факультета транспортного машиностроения.

Польские спортсмены вызывающе стильно выглядели, и с удовольствием позировали для фотографий в газеты. Однако сам матч РСФСР — Польша завершился убедительной победой российских легкоатлетов. Но главный его итог состоял просто в сокрушающем количестве высших достижений. В матче было установлено 2 мировых рекорда, 2 рекорда СССР, 5 рекордов РСФСР и 6 рекордов Польши!

— Тульская земля благодатна для польских рекордов, — отметил, уезжая, Здислав Сык, вице-президент легкоатлетической федерации Польши. А сами «Тульские Лужники» именно после этого матча получили неофициальное звание «стадиона рекордов».

Между прочим, те легкоатлеты, что выступали в тот сезон в Туле, показали потом блестящие результаты на Олимпийских играх в Риме. Ирина Пресс стала олимпийской чемпионкой в беге на 80 метров с барьерами, установив при этом новый олимпийский рекорд — 10,6 секунды (женское пятиборье тогда не входило в олимпийскую программу). Ее старшая сестра Тамара Пресс выиграла соревнования в толкании ядра, также с новым олимпийским рекордом — 17,32. Олимпийский рекорд установили Э. Озолина в метании копья, Петр Болотников в беге на 10 000 метров, Валерий Брумель в прыжках в высоту (ему, правда, было присуждено второе место — точно такой же результат показал Р. Шавлакадзе, которого назвали чемпионом). Полячка Э. Кшесиньская стала серебряным призером Олимпиады в прыжках в длину. Так что в Туле был настоящий парад чемпионов!

На фото: пионеры приветствуют польских легкоатлеток перед матчем на тульском стадионе.