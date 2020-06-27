27 июня: в Оке на территории Тульской области появилась сельдь чухонь

27 июня 1940 г. тульские газеты сообщили, что в этом году в сети рыбаков Калужского озерно-речного хозяйства стала попадаться сельдь чухонь, которая прежде в Оке не встречалась. Родина чухони – бассейны северных рек, главным образом, озеро Ильмень и Белое море.

Как же могла в то время попасть в Оку эта сельдь? Знающие рыбаки полагали, что ее занесли водоплавающие птицы: гуси, утки, нырок и др. Сельдь обычно мечет икру в наших местах, прикрепляя ее к водорослям. Икра сельди клейковата. В тех же водорослях бывают и водоплавающие птицы, которые во время перелетов оказываются на Оке. Весьма возможно, что эти птицы и захватывали с собой случайно приклеившуюся икру. Попадая в Оку, сельдь размножилась.