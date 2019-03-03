3 марта: родился Георгий Николаев – один из первых Героев Советского Союза времен войны

3 марта 1919 года в селе Сотино (ныне — Алексинский район Тульской области) родился Георгий Георгиевич Николаев — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

После окончания Калужского педагогического техникума он работал учителем, но в 1937 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году окончил Энгельсское военное авиационное училище летчиков. С сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К февралю 1942 года младший лейтенант Георгий Николаев командовал звеном 288-го ближнебомбардировочного авиаполка, 21-й смешанной авиадивизии, Южного фронта. К тому времени он совершил 46 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери. К февралю 1942 года он уничтожил четыре танка, семьдесят пять автомашин с пехотой и грузами, подавил зенитную артиллерию противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Георгий Николаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 772.

Он погиб 2 июня 1943 года погиб в воздушном бою на территории Краснодарского края. Похоронен в городском парке Тимашевска.