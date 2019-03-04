4 марта: в честь чего названа тульская улица Коминтерна

Сто лет назад, 4 марта 1919 года был создан третий, коммунистический, Интернационал, главной целью которого была Мировая революция. В Википедии, правда, называется другая дата – 2 марта. Именно в честь этого Интернационала в Туле до сих пор существует целая улица.

Раньше эта улица называлась Ново-Павшинской, и располагалась ровно посредине между Суворовской и Старо-Павшинской. Павшино – это старинное село, в направлении которого и бежала улица. Шло время. Суворовская стала Красноармейским проспектом, Старо-Павшинская – улицей Мосина. Ново-Павшинская – соответственно, Коминтерна, но не сразу. В 1925 году она получила имя Крестинтерна. Не в честь крестов, конечно, а в честь крестьянского интернационала. Был и такой, оказывается – с 1923 года до 1933-го. Десять лет существования этой замечательной организации были настолько действенны и продуктивны, что даже в советское время ничего кроме революционную борьбу под лозунгом «Крестьяне и рабочие всех стран, соединяйтесь!» и издания журнала «Крестьянский интернационал» о нем сказать не могли.

Как только Крестинтерн распустили, для улицы подобрали более актуальный интернационал – третий Коммунистический. Естественно, улица со столь боевым именем не могла не отметиться и в революционной истории города. В 1904 году, согласно полицейским донесениям, «одиннадцать экземпляров прокламаций усмотрены были в ретирадном месте фабрики рабочим Меркуловым на фабрике бр. Баташевых на Ново-Павшинской улице». В ночь на 19 февраля 1902 года городовой второй части Мариненко задержал здесь неизвестного, который обратил на себя внимание «прохаживанием взад и вперед». Пойманный оказался крестьянином Крапивенского уезда Иваном Хорохориным, квартирующим на Георгиевской улице в доме своей бабки. Городовой издали заметил, как Хорохорин вытащил из-за пазухи сверток бумаг, три из них бросил на тротуар и быстро стал уходить, но в Успенском переулке доблестный служивый беглеца настиг и доставил в часть. А «помощник пристава Дьяконов, проходивший по той же улице, успел поднять из числа брошенных бумаг только две». Это оказались воззвания социал-демократической партии. Впрочем, при обыске дома ничего крамольного у Ивана Хорохорина не нашли, и через неделю его отпустили – дознанием виновность не подтвердилась. Вот вам и кровожадный царский режим.

Ну и опять же в здании Народного дома – нынешний ТЮЗ на нынешней Коминтерна 7 декабря 1917 года была провозглашена советская власть в Тульской губернии.

Коминтерн был основан по инициативе В. И. Ленина для развития и распространения идей революционного интернационального социализма, в противовес социализму Второго интернационала, окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. Среди ответственных работников Коминтерна были люди, связанные с Тулой. Курьером Коминтерна по связям с Румынией был сын Гавриила Лейтейзена Дмитрий. Позднее он работал в полпредстве РСФСР в Финляндии и был арестован финнами по подозрению в ведении революционной пропаганды. В Международной ленинской школе при Исполкоме Коминтерна преподавал в 1930 – 1936 годах один из бывших активных тульских меньшевиков Александр Николау (1890 – 1937). А Александр Мартынов (1865 – 1935), курировавший меньшевиков Тулы в начале 1920-х годов, возглавил в феврале 1924 года редакцию журнала «Коммунистический Интернационал».

Коминтерн был распущен 15 мая 1943 года. Сталин объяснил это тем, что СССР больше не строит планов по установлению просоветских, коммунистических режимов на территории европейских стран. Да и к началу 1940-х годов нацисты уничтожили почти все ячейки Коминтерна в Европе.

В сентябре 1947 года Сталин собрал социалистические партии и создал Коминформ — Коммунистическое информационное бюро, как замену Коминтерну. Коминформ прекратил существование в 1956 году вскоре после XX съезда КПСС.

Ну а после того, как Коминтерн распустили было еще не до переименований, а потом, видно, и просто забылось. Так и осталась эта улица до наших дней.