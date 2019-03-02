2 марта: Бои на острове Даманском и тульская установка «Град»

2 марта 1969 года, 50 лет назад, начались боевые столкновения на острове Даманском, которые привели к многочисленным жертвам как с советской, так и с китайской стороны.

Согласно заключенным соглашениям, вся река Уссури и находившиеся на ней острова считались советскими, это не оказывало никакого влияния на межгосударственные отношения. Однако советское руководство с пониманием относилось к желанию китайцев провести новую границу по рекам, и даже было готово к передаче КНР ряда земель. Однако эта готовность исчезла, как только разгорелся идеологический, а затем и межгосударственный конфликт.

Событиям 2 и 15 марта 1969 года на острове Даманский, начиная с 1965 года, предшествовали многочисленные провокации китайцев по самовольному захвату советских островов на реке Уссури. При этом советские пограничники всегда четко придерживались установленной линии поведения: провокаторы выдворялись с советской территории, оружие пограничниками не применялось.

Хрупкое перемирие нарушилось в ночь с 1 на 2 марта 1969 года, когда около 77 китайских военнослужащих в зимнем камуфляже, вооруженных карабинами СКС и автоматами Калашникова, переправились на Даманский и залегли на более высоком западном берегу острова.

Группа оставалась незамеченной до 10:20, когда на 2-ю заставу «Нижне-Михайловка» 57-го Иманского пограничного отряда поступил доклад от поста наблюдения, что в направлении Даманского движется группа вооруженных людей численностью до 30 человек. На место событий выехали 32 советских пограничника, в том числе начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников, разбившиеся на две группы. Первая под командованием Стрельникова направилась к группе китайских военнослужащих, стоявших на льду юго-западнее острова. Вторая под командованием сержанта Владимира Рабовича должна была прикрывать группу Стрельникова с южного берега острова, отсекая группу китайских военнослужащих, направившихся вглубь острова.

Около 10:45 Стрельников выразил протест по поводу нарушения границы и потребовал от китайских военнослужащих покинуть территорию СССР. Один из китайских военнослужащих поднял руку вверх, что послужило сигналом к открытию огня китайцами по группам Стрельникова и Рабовича. Стрельников и следовавшие за ним семеро пограничников погибли, тела их были сильно изуродованы китайскими военнослужащими. В скоротечном бою практически полностью погибло отделение пограничников под командованием сержанта Рабовича. Из одиннадцати человек в живых остались рядовой Геннадий Серебров и ефрейтор Павел Акулов, впоследствии захваченный в плен в бессознательном состоянии. Тело Акулова с многочисленными следами пыток было передано советской стороне 17 апреля 1969 года.

В бою 2 марта погиб 31 советский пограничник, 14 получили ранения. Потери китайской стороны составили 39 человек убитыми.

Больше двух недель продолжались военные столкновения в этом районе. Всего советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек (в том числе четверых офицеров), ранеными 94 человек (в том числе девятерых офицеров). Информация о безвозвратных потерях китайской стороны до сих пор закрыта, они составляют, по разным оценкам, от 100 до 300 человек. А по некоторым данным и больше.

Светская армия подтянула к месту столкновений танки. Один из них, кстати, ушел под лед, и сейчас стал экспонатом Военного музея в Пекине. Китайцы подтянули артиллерию. Разведка вовремя об этом донесла, и наши успели рассредоточить войска, прежде чем китайцы нанесли залповый огонь. Ингаче, считается, погибло бы боле етысячи наших солдат. Плотность огня, по воспоминаниям капитана Котелевского,была такой, «что из–за пролетавших над вершиной горы снарядов спрятанная там машина буквально ходила ходуном».

Наши определили координаты места, откуда был произведен артналет. И в ответ, с расстояния пяти километров заговорили «Грады». В течение десяти минут была полностью уничтожена сосредоточенная за холмами китайская группировка.

Предложение испытать в бою в районе острова Даманский секретную технику поддержал министр обороны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко. Сначала огненный смерч стер с лица земли китайцев, находящихся на острове, а затем уничтожил подходящие регулярные китайские войска. Психологическое воздействие было колоссальным.

После этого залпа министр обороны Китая, маршал Линь Бяо приказал прекратить провокации на советско-китайской границе.

15 марта 1969 года директору ЦРУ США Ричарду Хелмсу написал доклад начальник сайгонского управления разведки о применении русскими в районе острова Даманский на советско-китайской границе нового вида оружия. В нем говорилось, что после применения этого секретного оружия площадь поражения составила по глубине 7 километров и по фронту 10 километров. Потери китайцев в этом бою составило 800 солдат и офицеров. Эффективность нового оружия была настолько высокой, что сайгонский резидент предположил, что это было либо сверхмощное лазерное оружие, либо тяжелый крупнокалиберный огнемёт.

Таким образом точку в военных столкновениях поставила именно система «Град». Конфликт на острове Даманском стал первым официальным применением «Града», созданном на тульском оборонном предприятии «СПЛАВ» под руководством его главного конструктора Александра Никитовича Ганичева. Тула, очередной раз доказала, что является кузницей передового оружия.

За проявленный героизм пятеро военнослужащих получили звание Героя Советского Союза: полковник Демократ Леонов (посмертно), старший лейтенант Иван Стрельников (посмертно), младший сержант Владимир Орехов (посмертно), старший лейтенант Виталий Бубенин, младший сержант Юрий Бабанский. Многие пограничники и военнослужащие Советской Армии награждены государственными наградами: трое — орденами Ленина, десятеро — орденами Красного Знамени, 31 — орденами Красной Звезды, десятеро — орденами Славы III степени, 63 — медалями «За отвагу», 31 — медалями «За боевые заслуги».

Но только 11 сентября в Пекине председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, возвращавшийся с похорон Хо Ши Мина, и премьер Государственного совета КНР Чжоу Эньлай договорились о прекращении враждебных акций и о том, что войска остаются на занятых позициях, не выходя на Даманский. Китайцы сразу же переправились на остров и находились там до официальной передачи Даманского КНР в 1991 г.

На фото погибшего 2 марта рядового Николая Петрова момент первого боя. Он сделал несколько снимков на фотоаппарат «Зоркий-4» и спрятал его под полушубок. Китайцы не заметили фотоаппарат. Так для истории сохранились эти трагические фотодокументы.