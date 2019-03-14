14 марта: в Туле открылся магазин «Богатырь»

В Туле на Зеленстрое открылся новый продовольственный магазин под названием «Богатырь». Это был подарок жителям южной части города ко дню выборов в местные Советы.

Названия магазинов официальные и народные были тогда в порядке вещей. Только на проспекте Ленина работали еще «Восход», «Заря», «Новшество», «Диета» (в народе – На порожеках) и т.д. «Богатырь» же вполне соответствовал своему гордому имени. Он занимал весь первый этаж девятиэтажного дома и был рассчитан на 55 рабочих мест. Кроме того он стал самым крупным в городе магазином, применяющим прогрессивный метод торговли – самообслуживание.

В просторном светлом помещении все блестело чистотой. Торговый зал, кафетерий, штучный отдел (для молодых читателей – отдел, торгующий алкогольной продукцией) были облицованы светлой плиткой, красиво и удобно выложены товары. Установлено новейшее холодильное и торговое оборудование. Имелось хорошее подсобное помещение, работали лифты, транспортеры.

– У нас предусмотрено все для того, чтобы быстро и хорошо обслужить покупателей, – рассказывала журналистам директор магазина М. Н. Алякова. – Получив сумку, каждый отбирает нужные ему товары и направляется к узлу расчета, где установлено шесть касс.

Сейчас название «Богатырь» осталось разве что в народной памяти. Одно время помещение магазина занимал супермаркет «Семь столиц», сейчас – одна из популярных торговых сетей.