13 марта: первые гаишники и дорожные правила в Туле

13 марта 1909 года «Тульская молва» рассказала о том, что на Киевской улице телега ломового извозчика насмерть сбила переходящего улицу пешехода. Киевская – это нынешний проспект Ленина.

Теперь, – сообщала газета, – по приказу полицмейстера на всех улицах Тулы будут дежурить полицейские чины и строго следить за передвижением ломовых извозчиков. По установленным правилам извозчики теперь должны ездить только по одной стороне дороги, а через каждые три подводы улицу будут переходить пешеходы.