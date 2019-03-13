блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
13 марта: первые гаишники и дорожные правила в Туле

13 марта: первые гаишники и дорожные правила в Туле

13 марта 1909 года «Тульская молва» рассказала о том, что на Киевской улице телега ломового извозчика насмерть сбила переходящего улицу пешехода. Киевская – это нынешний проспект Ленина.

Теперь, – сообщала газета, – по приказу полицмейстера на всех улицах Тулы будут дежурить полицейские чины и строго следить за передвижением ломовых извозчиков. По установленным правилам извозчики теперь должны ездить только по одной стороне дороги, а через каждые три подводы улицу будут переходить пешеходы.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:22 +3
12 марта: туляки ликвидируют неграмотность
12 марта: туляки ликвидируют неграмотность
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.