Спроси меня: Я фельдшер скорой помощи

Друзья, в нашем блоге «Спрашивай» вопросы герою задаете вы, читатели.

Наша героиня — тулячка Елена Козлова. Девушка работает фельдшером скорой помощи выездной бригады в Центре медицины катастроф. Кстати, с Леной читатели Myslo уже немного знакомы — она участвовала в конкурсе «Красота против пандемии».

Первые вопросы — от Myslo.

1. Почему именно скорая помощь? Не хотелось попробовать другую специализацию?

— Я не сразу работала по специальности. Была старшим кассиром в «Снежной королеве» в Москве. Потом работала в Севастополе медсестрой в Центре переливании крови.

У меня и хореографическое образование, пробовала себя в роли преподавателя. Мне понравилось, но я личность разносторонняя, долго там не задержалась. Смело могу сказать, что могу работать где угодно, кем угодно, главное, меня зацепить и научить!))

Пока мне интересно, работаю с удовольствием, как только всё узнаю, мне становится скучно. Тогда ухожу в поисках нового. Скорая помощь многогранна все всех ее проявлениях. Ты думаешь, тебя уже ничем не удивить, но всегда есть вызов, который способен переплюнуть предыдущий, и так до бесконечности. Уверена, что нахожусь на своем месте.

Каждая смена особенная. Когда получаешь вызов на планшет, ты до конца не знаешь, что тебя там ожидает. За это и люблю свою работу: за нестандартность, неожиданность. Для меня главное – облегчить состояние больного, доставить его в стабильном состоянии.

2. Случай, который тебе больше всего запомнился?

— Было сырое утро, 5.40. Вызов на планшет поступил с примечанием: задыхается, плохо, онкобольная. Это была 27-летняя девушка с диагнозом онкология легких 4 стадия, метастазирование в головной мозг. Приехав на вызов, мы взяли с собой кислород и помчались на 4-й этаж.

Дверь квартиры была нараспашку, стоны девушки были слышны уже на втором этаже. Нас встретил молодой человек — напуганный, в слезах. Это был муж. Я мельком заметила маленькую взволнованную девочку, которая выглядывала из комнаты, сонная, она не понимала, что происходит.

На диване лежала девушка с явными проявлениями последствий химиотерапии. Муж сказал, что дней пять назад у нее закончился курс лечения, буквально умолял нас о спасении. Вен нет. Давление 70/30, пульс 130 ударов в минуту, кислород в крови 73%, состояние крайне тяжелое.

Попытки поставить кубитальный катетер были тщетны, к сожалению, мы не боги. Мужчина на руках с супругой, мы с кислородом, чемоданом и аппаратом ЭКГ помчались в машину. Уложив на носилки пациента, включив СГУ, машина летела, не касаясь асфальта. Я видела страх в глазах девушки, она пристально смотрела на меня, было ясно, что она уходит из жизни. Молодая девушка, которая умирает у тебя в машине... Страшнее смерти с муками нет ничего. Мы старались облегчить ее состояние и стабилизировать, но время пошло на минуты. Передали ее в отделение реанимации.

Перед моими глазами стояла та маленькая девочка и ее муж, в глазах которых не осталось надежды. Я долго вспоминала эту семью, ситуацию и этот страх. Это одна из историй, которая запала мне в душу, таких еще очень много, и об этом можно говорить бесконечно.

Фельдшеры никогда не привыкнут к смерти. Эта работа не для брезгливых, слабонервных и трусов.

3. Бывало, что пациенты лезли в драку? Как выходила из таких ситуаций?

— Случаи нападения происходят практически каждую смену. Знаете, как страшно молодой девушке с такой же молодой девушкой или вообще студенткой приезжать на вызов «передозировка наркотическими веществами», закрывать за собой дверь! Это не квартира, а притон, потому что лежащий и чернеющий наркоман наделен СПИДом, гепатитом, потому что фонендоскоп, который висит у тебя на шее, может стать орудием убийства.

А еще, спасая пьяных лежащих на улице людей, можно получить кулаком в живот… Бывало и такое. Набив все эти шишки, понимаю, что лучше сразу вызывать сотрудников полиции. С ними надежнее и безопаснее, лучше пусть будет ложный вызов, чем поздний.

4. Жалеешь пациентов? Или у медика не должно быть этого чувства?

— Жалеть – нет. Но посочувствовать и выслушать нужно. У всех медиков разный подход к своей работе. Но всё же мы любим свое дело. Ведь если ты не умеешь сочувствовать, слушать и элементарно успокоить пациента, не приходи в медицину. Очень многое зависит от отношения медика к больному. Мне очень нравится фраза некоторых пациентов: «Вот вы приехали, и мне сразу стало легче». Могу со 100% уверенностью сказать, что половину моей работы сделали мой спокойный голос, нерезкие движения и доброжелательность. А жалеть, может быть, и можно, но только в рамках заданного времени на вызове, не больше.

На ваши вопросы Лена ответит в комментариях в течение двух дней. Спрашивайте!

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