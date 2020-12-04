Спроси меня: Я - Алексей Симаков - Дикий Химик

Друзья, в нашем блоге «Спрашивай» вопросы герою задаете вы, читатели.

Наш сегодняшний герой — один из старожилов Myslo, пенсионер, майор запаса, доцент кафедры информационной безопасности Института прикладной математики и компьютерных наук, кандидат технических наук, зам директора ТулГУ по «дисциплинарным» вопросам, руководитель НФГО (нештатного формирования гражданской обороны) института и просто хороший человек — Алексей Симаков — Дикий Химик.

Помимо всего перечисленного выше, Алексей — руководитель объединения, педагог-методист, инструктор рейдовой подготовки, руководитель по огневой подготовке и основам рукопашного боя в Военно-прикладном патриотическом командно-спортивном клубе «ОМБА». Традиционно, первые вопросы от Myslo:

1. Чем занимаешься в командно-спортивном клубе?

— Адаптированным по возрасту курсом начальной военной подготовки (кроме строевой!!! её нет принципиально), военно-прикладными видами спорта, полевыми выходами, рейдовой подготовкой, участвуем в соревнованиях и военно-тактических играх («Зарница», страйкбол). В качестве образа реконструкции, в том числе, используется минометная батарея.



2. Кто посещает клуб?

— В основном это дети-подростки в возрасте от 12 лет. В отличие от старших подростков им интересно заниматься. Те, кому исполнилось 16 и старше, для нас уже потеряны: их очень тяжело заинтересовать. К нам приходят заниматься собой, поднять самооценку уверенность в себе, потрогать настоящий автомат, «накачать бицуху», научиться «постоять за себя», похудеть.

3. В чем ты видишь для себя вдохновение, чтобы продолжать приходить в клуб?

— Это даже не вдохновение, а удовлетворение от хорошо проделанной работы, когда в каждом реальном достижении ребенка есть твой вклад. Кроме того это стимул поддерживать себя в форме и быть образцом для детей.

На ваши вопросы Алексей ответит в комментариях в течение нескольких дней. Спрашивайте!

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