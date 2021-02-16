Спроси меня: Я гримёр

Друзья, в нашем блоге «Спрашивай» вопросы герою задаете вы, читатели.

Наша героиня — тулячка Анна Волкова. Грим для Ани — хобби, основная работа — видеомонтаж.

Первые вопросы — от Myslo.

1. Почему именно грим?

— Гримом начала заниматься спонтанно, любовь к рисованию перетекла из рисования на бумаге к рисованию на людях, а потом дошла и до пластического грима. На данный момент мы с ученицами практикуем несколько отраслей гримерного искусства — аквагрим, бодиарт, пластический и театральный грим.

2. Где применяешь свои способности?

— Работаем с коллективом творческой группы Веры Трофимовой, сейчас отрабатываем с ними грим к новому мюзиклу «Мой Тристан». Есть музыкальные коллективы, которые обращались к нам для создания образов или грима актеров при записи клипов, — River Bridge, «Яруга», «Пепельный Свет».

Есть постоянные частные клиенты, которые просят образы для фотосессий, косплеи, детский аквагрим на праздники, make-up, дополнение образов.

3. Какой самый сложный и интересный образ ты создавала?

— Их несколько. Образ Аватара, красила вручную порядка пяти часов.

Образы трех зомби, ушло на это тоже где-то 4-5 часов.

4. Что самое сложное в работе гримера?

— Выезды на съемки клипов. ) Тащить с собой кучу чемоданов и сумок с нужными штуками. Погодные условия, когда тебя может замести снегом или залить дождем. Но это всё сближает с коллективами и проверяет качество работы. Однажды под метелью на морозе грим держался около 14 часов!

5. Образ, который ты хотела бы создать, но пока не было возможности?

— Хотела бы попробовать грим русалки с накладной «хрустальной» чешуей и некоторыми видовыми изменениями лица. Хочется создать образ гадкий и прекрасный одновременно.

На ваши вопросы Аня ответит в комментариях в течение двух дней. Спрашивайте!

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