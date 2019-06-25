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Агитлистовки с Виктором Цоем: это законно?

Агитлистовки с Виктором Цоем: это законно?

В Туле на многих улицах стали появляться яркие агитационные плакаты одной из политических партий с призывом стать депутатом и... изображением Виктора Цоя вместе с цитатой из его песни.

Использована, конечно, не фотография рок-музыканта, но профиль угадывается четко, да и цитата не оставляет сомнений. Выглядит всё это крайне странно. «Законно ли такое использование изображения и цитаты?» – спрашивают пользователи в социальных сетях. Мы задали этот вопрос медиаюристу Евгению Черникову.

Евгений Черников, юрист Myslo:

– Конечно, я вполне допускаю, что ребята из этой партии получили полное одобрение наследников Виктора Цоя, например его сына Александра. В таком случае использование изображения законно.

Но если нет, то:

  • в листовке незаконно использовано изображение Виктора Цоя, что возможно только с разрешения его сына;
  • незаконно использована строчка из песни Виктора Цоя, причем здесь это совершенно очевидная цитата из песни, а не просто абстрактный призыв. Следовательно, нарушены авторские права.

Кстати, статья 56 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» прямо запрещает нарушение прав интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 

Так что постмодерн – постмодерном, а закон – законом, и вполне возможно, что у коммунистов с законом как-то не очень.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:28 0
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