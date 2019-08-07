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Каковы основания для возврата документов из Росреестра без рассмотрения?

Каковы основания для возврата документов из Росреестра без рассмотрения?

Отвечают специалисты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Тульской области

 

Управление Росреестра по Тульской области напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» существует пять оснований, по которым орган регистрации прав и кадастрового учёта может вернуть документы, поданные заявителем, без рассмотрения.

Первое из них касается документов, поданных в электронном виде, и заключается в том, что формат представленных в электронном виде заявления и документов не соответствует формату, установленному органом нормативно-правового регулирования.

Во втором случае, при представлении документов на бумажном носителе, они также могут быть возвращены без рассмотрения, если заявление и документы имеют подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления (в том числе документы, исполненные карандашом, а также, если они имеют серьёзные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание).

 Третьим основанием является отсутствие информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи соответствующего заявления, и непредставление заявителем документа об уплате государственной пошлины.

 Документы также могут вернуть без рассмотрения, если в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) и заявление на государственную регистрацию представлено иным лицом, а также, если заявление о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации прав не подписано заявителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всех пяти случаях документы, представленные заявителем и не прошедшие правовую экспертизу, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня поступления.

 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 11:23 0
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