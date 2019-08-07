Каковы основания для возврата документов из Росреестра без рассмотрения?

Отвечают специалисты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата

Росреестра» по Тульской области

Управление Росреестра по Тульской области напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» существует пять оснований, по которым орган регистрации прав и кадастрового учёта может вернуть документы, поданные заявителем, без рассмотрения.

Первое из них касается документов, поданных в электронном виде, и заключается в том, что формат представленных в электронном виде заявления и документов не соответствует формату, установленному органом нормативно-правового регулирования.

Во втором случае, при представлении документов на бумажном носителе, они также могут быть возвращены без рассмотрения, если заявление и документы имеют подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления (в том числе документы, исполненные карандашом, а также, если они имеют серьёзные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание).

Третьим основанием является отсутствие информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи соответствующего заявления, и непредставление заявителем документа об уплате государственной пошлины.

Документы также могут вернуть без рассмотрения, если в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) и заявление на государственную регистрацию представлено иным лицом, а также, если заявление о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации прав не подписано заявителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всех пяти случаях документы, представленные заявителем и не прошедшие правовую экспертизу, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня поступления.