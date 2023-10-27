Увлекательное погружение в мир Го: репортаж с мастер-класса в кластере «Октава»

Го – удивительная игра, которая славится своей историей и традициями, привлекает внимание не только любителей настолок, но и самых высокопоставленных политиков и ученых. Ведь Го — не просто игра, а настоящее искусство. Многогранная и увлекательная, она появилась еще в Древнем Китае и до сих пор считается самой сложной в мире. А люди, увлекающиеся ей, развивают свои лидерские качества, тактическое мышление, логику и способность управлять своими эмоциями.

Прийти и поиграть в нее можно в Туле. В кластере «Октава» с весны этого года поселилось Федеральное сообщество Го. По понедельникам организаторы проводят здесь свои занятия. Они обещают, что участники получат возможность окунуться в уникальную атмосферу Го, изучат основные правила и стратегии игры под руководством опытных мастеров, и, самое главное, «получат твердую базу для дальнейшего роста в понимании игры».

Научиться играть в Го — задачка не из лёгких. Наша команда журналистов решила посетить занятие, чтобы проверить, правдивы ли обещания на сайте.

Итак, мы направляемся на третий этаж здания, где располагается зал Демидова. Просторное помещение с множеством столов, на которых расставлены доски для Го и пластмассовые коробочки с фишками-камнями.

Гостей встречают дружелюбные руководители и выясняют, с каким уровнем подготовки они пришли. После чего их разделяют на две группы — опытных и неопытных игроков. Мы, как новички, присаживаемся в подготовленную для таких зону. «Старички» Го усаживаются от нас на расстоянии, чтобы мы друг другу не мешали.

У нас есть еще несколько минут до начала, так что мы решаем подойти к участникам и спросить, почему они сюда пришли:

— Я пришел сюда понять, почему эта игра считается сложнее шахмат, ведь выглядит очень просто!

— Мне нравится игра с детства, я видела, как играл дедушка. Недавно моя подруга увидела афишу и рассказала мне. Я сразу же купила билет!

— Дедушка пытался научить меня, когда я была совсем маленькой. Но тогда мне казалось это скучным.

Настает время начала занятия и к нам подходит один из организаторов и мастеров игры. Иннокентий Дмитриев, президент Тульской областной спортивной Федерации Го, объясняет нам азы игры. Говорит быстро, но понятно.

Какие существуют доски?

— Для начинающих, обычных и профессиональных игроков. Они различаются по размерам, от самой маленькой до самой большой соответственно.

Как правильно делать ходы?

— Белые играют против черных; ходят по очереди, ставя камни в точки пересечения линий.

Как выбрать цвет?

— Цвет выбирается жребием, это называется ниги́ри (японский термин). Первый берет, не глядя, несколько камней черного цвета, другой берет один или два камня белого, что соответственно значениям нечётного и чётного числа. Если человек с белыми угадывает количество черных камней у противника, то он играет чёрными, если нет — то белыми. Потому что чёрные считаются приоритетнее.

Какие цели нужно достичь?

— Захватить как можно больше пленных (камней противника) и территории.

Как же захватываются пленные?

— Надо окружить его со всех сторон камнями, ставя их на точки пересечения по линиям этого камня. Они называются точками дыхания. Когда, например, белые камни по этим точкам дыхания окружили чёрный камень, то его вынимают (съедают), и эта занятая территория теперь будет принадлежать белым.

Далее Иннокентий Вячеславович предлагает сыграть несколько партий, увеличивая уровень сложности. В перерыве между ними он делится со всеми правилами на усложнения, показывает технические приемы и стандартные розыгрыши, чтобы наши навыки постепенно улучшались.



Сперва мы пробуем свои силы в мини-версии Го: кто кого первый съест, тот и победил. Строить территорию не нужно, просто играть до первого съедения.



После быстрых и легких побед и поражений мы переходим на полноценную игру на самой маленькой доске. Мастер старается всегда быть рядом, чтобы помочь при возникающих трудностях и вопросах.



На таком режиме гости, меняясь друг с другом местами, играют две–три партии, а затем переходят на доску побольше. На этом этапе трудности с запоминанием правил постепенно сходят на нет. Мы уже привыкаем к ним и не уточняем у Иннокентия каждый шаг. Тем не менее, он все равно внимательно следит за происходящим и корректирует ход игры, где требуется.



Время занятия близится к концу незаметно: игра оказывается невероятно увлекательной. Под финал учитель предлагает устроить сеанс одновременной игры: он сразится со всеми нами один на один. Но как новичкам выстоять против профессионала? Не будет ли это равносильно самоубийству? Чтобы (хотя бы немного) уравновесить силы, Иннокентий Дмитриев дает нам фору: мы будем играть черными, и на доске изначально будут стоять пять камней этого цвета.



Для удобства столы ставят друг за другом в одну большую линию, посадив за одну сторону всех участников. Учитель ходит вдоль игроков и по очереди отвечает на ходы. Делает это очень быстро, нисколько в себе не сомневаясь. Несмотря на изначальные преимущества, ни одному из новеньких не удается его победить. Однако, эта игра кажется нам самой интересной и захватывающей из всех, что были до этого.

Вечер подходит к концу. Партии постепенно доигрываются, а инвентарь собирается. И некоторые игроки рассказывают нам о своих впечатлениях:

— Вообще в шоке, но мне понравилось. Это лучше, чем сидеть дома, но голова вообще с трудом собирается. Я привыкла к дешёвому дофамину, а тут нужно долго сидеть и думать. Я привыкла тик-токи листать.

— Как-то сложновато... Я бы не хотела сюда ещё раз прийти. Нужно больше времени, чтобы во всём разобраться, пока сомневаюсь.

— Я с радостью бы пришла еще раз, хочется сыграть на большом поле. Буду стараться находить время для занятий

— Виню себя маленькую за то, что считала это легким и скучным. Очень интересная игра на изучение соперника, его стратегии.

Иннокентия Вячеславовича по праву можно назвать героем сегодняшнего вечера. Он посвятил нас в мир стратегии и тактики, передал нам свою любовь и страсть к игре в Го. Нам удалось подойти к нему и задать несколько вопросов:



— Когда вы начали этим заниматься?

— В 1982 году, будучи школьником. Мне было 11 лет, я был в пятом классе, наверное. Я был проездом в гостях у моего дяди в Москве, который, кстати, шахматист, тогда был мастером спорта международного класса. Он прочитал за несколько лет до этого в журнале «Наука и жизнь» цикл статей про Го. Увлёкся игрой, стал играть, и, соответственно, когда я был у него в гостях с родителями, он мне рассказал правила. На тот момент я жил в городе Горьком, сейчас это Нижний Новгород. Там я пришел в клуб (игры в Го), стал играть, увлёкся и до сих пор играю.

— Какие у вас достижения?

— Чемпион Москвы среди юношей, несколько раз становился чемпионом Москвы в команде, чемпион Тульской области многократный.

Но у меня есть и другие заслуги. Я принимал участие, чем очень горжусь, в организации чемпионата мира среди любителей во Владивостоке в 2021-м году. Несколько раз мы делали крупные мероприятия на «Восточных экономических форумах»; я был одним из организаторов первенства Европы в Москве в 2019-м году.

В Якутии на столетие республики в прошлом году мы провели кубок России — финал — на призы (от) главы республики. И тем он был интересен, что мы посадили всех игроков на теплоход и пошли по реке Лена. Это было очень здорово, все были просто в восторге! Я считаю мои заслуги, как организатора, гораздо выше, чем заслуги, как игрока.

— Какая цель проекта в «Октаве»? Чего вы хотите здесь достичь?

— Вообще-то не в «Октаве», а в Туле. Я хочу, чтоб появилось госсообщество, большое комьюнити, именно тульское. В Туле была анонсирована программа председателем правительства (Вячеславом Федорищевым) об обучении в школах. У нас есть двадцать педагогов, десять школ по Тульской области — хотим, чтоб появилось много играющих детей. В одном центре мы уже занимаемся давно, восемь лет, там порядка 10 человек активно играют. Но это очень мало, мы хотим больше. Еще планируем преподавать Го в Педагогическом университете и в ТулГУ.

— Какие люди чаще всего приходит играть в Го? Какой возрастной категории?

— Молодёжь в основном. Ну и те, кто уже давно играет. Таких тоже достаточно.

Авторы: Альбина Власова, Карина Ишкова и Виктория Аносова. В рамках проекта #Тулакультурабезафиш