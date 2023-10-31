На что живут тульские художники?

Об этом рассказала София Стренина, которая зарабатывает на цифровой графике. В сети ее знают под ником Faeiouna.

Привет, меня зовут Софа, но большинство в сети знают меня под моим псевдонимом «Faeiouna», что читается как «Фиона». Я CG-художница, рисую в цифровой графике, развиваю свои вселенные, персонажей и также работаю в этой сфере.

Я рисую с раннего детства. Точную дату не назову – занимаюсь этим столько, сколько себя помню. Мне это нравится. И помогает воплотить мои фантазии во что-то реальное.

Я нигде не училась рисованию – все сама, на своих ошибках и на своем стремлении к идеалу, которым были мои товарищи-художники. Мне помогала подруга. Она многому меня научила. Спасибо ей, ведь без неё я вряд ли была сейчас там, где есть.

Конечно, мама всегда была рядом со мной на моем творческом пути и всячески поддерживала. Помогала с покупкой оборудования в начале моего пути, в общем, всегда была на моей стороне.

Мой стиль – та вещь, которую я вырабатывала многие годы. Он достаточно стабилен, но я всё ещё стремлюсь к идеалу, который есть у меня в голове.

Прайс на заказы у меня стоял всегда, но видимо, когда я достигла определенного уровня, люди сами потянулись ко мне с заказами. С повышением скилла, естественно, стали повышаться и цены на мои заказы, но таким образом и я оставила рядом с собой только тех заказчиков, которые реально ценят моё творчество и готовы поддерживать его.

Я точно не возьмусь работать с заказчиками, которые сами плохо понимают, чего хотят от итоговой работы и вносят кучу правок, не в состоянии определиться с желаемым. От таких заказов я отказываюсь и возвращаю предоплату. Ещё я не люблю перегруженных и сложных персонажей, такие заказы я либо не беру вообще, либо они стоят больших денег.

Люди, которые хотят посветить свою жизнь творчеству – никого не слушайте, вырабатывайте свой индивидуальный стиль и не копируйте у других. У вас обязательно всё получится!

Автор: Елена Соломина