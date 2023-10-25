История о том, как спонтанное вязание крючком повлияло на судьбу

Мария Савченко учится на первом курсе ТулГУ по направлению «Реклама и связи с общественностью», ведет свой телеграм-канал и группу во «Вконтакте». Но главное для нее сейчас – её творчество. Девушка делает декоративные вещи и значки, продает их, чтобы стать совсем независимой от родителей и жить отдельно.

– Я занимаюсь творчеством с шести лет. Как-то мама мне предложила повязать крючком. Мне понравилось. «Ух ты, хочу ещё!», – сказала я тогда. И пошло-поехало! Мама водила меня на различные мастер-классы и кружки. Например, декупаж (техника декорирования предметов), вышивка лентами или крестиком, а также плетение из бисера. Вот всем этим я этим и увлекаюсь.

– Я никогда не стремилась к какой-либо активности в школе или университете. Но однажды мне предложила учительница по технологии принять участие в олимпиаде. Я прошла школьный этап, но дальше не пошла – побоялась и постеснялась... В 10 классе мне требовалось сдать по учебной программе индивидуальный проект. Я сделала, вернее, сплела из бисера очень большой букет. Учительница по технологии предложила поехать с ним на прикладную олимпиаду. Я прошла городской этап, затем региональный. Было очень интересно: это и поездка в другой город, и новые знакомства с другими участницами, с их работами.

– Что меня вдохновляет? Да всё, что угодно. Фото, картины, видео. Даже реклама по телевидению тоже может вдохновить на что-нибудь непредсказуемое. Допустим, мне понравился персонаж сериала, у которого была яркая футболка с интересным принтом. Сижу думаю: классная футболка... а сделаю-ка я серёжки с этим рисунком.

– Хватает ли мне времени на учебу, работу, рукоделие? Не считаю это проблемой, потому что рукодельничать – это мое хобби, это история, когда получаешь удовольствие от того, что делаешь. А если не получаешь удовольствие, то какой тогда в этом смысл.

– У меня есть онлайн-магазин в телеграм-канале и в группе ВК. Там выставлены мои декоративные изделия. А ещё я могу сделать вышивной значок по вашему эскизу. Если у вас нет идеи, я могу сама подобрать и картинку, и разработать ее схему в приложении для пикселизации фото. Ну и, разумеется, вышить значок. В среднем заказ стоит от 250 до 400 рублей. И зависит от сложности схемы, размера значка и времени, которое уходит на работу. На один заказ уходит 3-4 часа. Но бывает и 6 часов. Мечтаю открыть бизнес по производству своих декоративных вещей. Я надеюсь и верю, что знания, которые я получу в университете, помогут мне в этом. А пока заработанные деньги я откладываю, чтобы в следующем году съехать от родителей и самостоятельно снимать квартиру.