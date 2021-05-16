Прожиточный минимум: выжить или прожить

К первомаю (к концу третьей недели) мы свернули эксперимент – было очевидно, что еще одна неделя ничего нового не откроет.

– В конце второй недели настрой ещё оставался оптимистичным. Но на третьей уже появились «но» в виде не запланированных трат. Они были слишком навязчивы и подвинули меня к выводам – на установленную сумму, к сожалению, можно выжить, а не прожить, – отмечает Дмитрий Дзюбин. – В этот месяц в непредвиденные траты попала куртка и обувь – дождливая и холодная весна внесла коррективы. Думать о питании и рассчитывать траты на дорогу – это одно, а осознавать, что не можешь позволить себе чуть больше – другое. Психологически это очень непросто. А мы потом удивляемся, почему туляки суровые. Потому что они все время думают о том, как выжить.

– Мой эксперимент завершился то ли семнадцатый, то ли на восемнадцатый день. Как я уже говорил, возникла необходимость приодеться, как говаривал старина Барни Стинсон [герой великолепнейшего сериала «Как я встретил вашу маму»]. Покупка одежды закончилась тем, что я ушел в минус. Тем самым, провалив задачу выжить на минимум, – отмечает Артем Жильцов.

Что могу сказать об эксперименте вообще: выжить на прожиточный минимум невозможно. А учитывая, что огромная часть населения нашей страны вынуждена существовать на такие деньги всю жизнь, ничего удивительного в том, что люди становятся озлобленными или идут на нарушения закона: будь это бабушка, утащившая хлеб или подросток, своровавший шоколадки. У людей нет достойных зарплат, я уже и не говорю о каких-то накоплениях. Тлен, мрак и грусть, которые порождают «героев» моих репортажей. Это из минусов.

Из плюсов – океан советов и положительных комментариев от самых разных людей, которые внимательно следили за ходом эксперимента. Вывод: выжить на прожиточный минимум в нашей стране невозможно. По мнению чиновников, его сумма должна «обеспечить жизнедеятельность человека и сохранить его здоровье». Хмм. Я не умер и не заболел, но назвать эти 17 дней полноценной жизнью - язык не повернется.

– Продолжать ощущать себя тирексом, когда ручки есть, но дотянуться ими даже до шоколадки на полке магазина не можешь из-за финансового коллапса, было уже отчасти бессмысленно – зачем все это, если и так понятно, что все плохо, – рассказывает Юлия Александрова. –Доход, равный прожиточному минимум, может только если штаны поддерживать, но жизнь на него жизнью не назовешь.

Это не камешек, а булыжник в огород тех, кто называет уровень зарплат в пределах 25 000 рублей достойными. Да на самом деле даже 30 тысяч для родителя, у которого есть ребенок – это не достаточно. Как можно, получая такие деньги, воспитывать счастливых, разносторонне развитых детей? Как можно на них покупать квартиру, ездить отдыхать, культурно просвещаться?

Даже с учетом использования материнского капитала и при отсутствии прочих накоплений какую квартиру можно купить? Квартира, в которой можно жить, а не ютиться или не страдать от плохой шумоизоляции, стоит от 4-5 млн рублей. Материнский капитал покроет в лучшем случае лишь 1/8 часть расходов. А остальное где брать на протяжении 10-ти, если не больше лет, если ты продолжаешь в силу обстоятельств работать на низкооплачиваемой работе?

А не дай бог понадобится дорогостоящее лечение. Что тогда делать? Тут есть богатая почва для размышлений для тех, кто определяет достаточность средств для нашей с вами жизни.

Спасибо читателям Myslo за ваши понимание и советы. Действительно, нам очень приятно было видеть вашу поддержку.

Напомним, что целью было показать разницу между представлениями тех, кто определяет достаточность средств для жизни, и теми, кто вынужден реально годами, а не на месяц, примерять его на себя.

Мы хотели акцентировать внимание тех, кто проводит черту бедности, на том, что величина прожиточного минимума оторвана от реальных цен в магазинах, которые растут быстрее, чем индексируются пособия.

Что человеку для полноценной жизни нужны не только гречка и макароны, но еще и культурная жизнь, возможность отдыхать, покупать одежду не по графику потребительской корзины, а по фактическим потребностям, возможность решать вопросы с жильем, покупкой бытовой техники и прочее…

А как у них?

В 35 статье Конституции Испании говорится, что каждый подданный королевства обязан работать, имеет право выбирать работу и график, какие ему больше нравятся. Оплата за работу должна покрывать базовые нужды самого испанца, а также его семьи. Благодаря такой размытой формулировке, в Испании нет понятия «прожиточный минимум», зато есть МРОТ и две его основные составляющие - расходы на питание и оплату ЖКХ.

На 2021 год МРОТ утвержден в 950€ – столько работник минимум должен получать «чистыми» после вычета налогов. Сумма складывается из расходов на еду – 450€ (около 40,5 тыс. руб.), жилье и ЖКХ – 570€. За 2020 год средняя зарплата по стране составила 1759,25€.

В Минфине страны не дают чётких формулировок, что именно помимо расходов на питание и оплату ЖКХ должно покрывать базовые потребности испанцев и их семей. В разных документах ведомства значатся расходы на путешествия, образование, одежду и т.д.

За 2020 год средняя зарплата по стране составила 1759,25€, в Каталунии этот показатель чуть выше - 1970,83.

В случае, если поданные остаются без работы (ну всякое бывает), то каждый из них имеет право на помощь государства, потому что честно выплачивал государству налоги, пока работал. Если стаж работы составляет менее года, но более полугода, то граждане имеют право на госсубсидию, которая покрывает расходы на питание - 450€ в месяц, при этом никакими налогами эта помощь не облагается. Если же рабочий стаж превышает год, то испанцы имеют право на пособие по безработице - 75% от средней ежемесячной зарплаты, которую работник получал в течение этого времени.

Чтобы получить статус безработного и пособие от государства, достаточно позвонить в соцслужбу или написать в ведомство электронное письмо. Для этого НЕ надо получать трижды отказ от потенциальных работодателей.

Про лекарства. В связи с пандемией в Испании начало действовать правило - если Вы покупаете что-то в аптеке и общая сумма покупки превышает 50€, Ваш банк предлагает Вам вернуть потраченную сумму на счёт, а затем разделить платёж на 4-6 месяцев (в зависимости от суммы), никаких процентов за это граждане платит не должны.

Про пенсии. Размер пенсий зависит от стажа работы (минимум 8 лет). Минимальная пенсия равна МРОТ.