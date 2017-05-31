«NERGичное тело 2017»: знакомство с тренерами

Уже совсем немного осталось до финального шоу ежегодного конкурса «N-ergичное тело 2017» от Велнес-центра «Энерго».

Представляем тренеров этого конкурса, которые готовят участников соревнований, а некоторые из них и сами участвуют в конкурсе.

Персональный тренер Татьяны Чуйкиной — Дана Алиева.

Лауреат многих всероссийских хореографических конкурсов, награждена Почетной грамотой Дворца культуры АК «Туламашзавод» за добросовестный труд и творческий вклад в развитие художественного самодеятельного творчества и досуга жителей города Тулы и в связи с 80-летием КПУ ДК АК «Туламашзавод», Судья 3категории ФЭСТО ОРТО.

Наталья Манько. Инструктор тренажерного зала, персональный тренер. Дипломированный специалист по физической реабилитации. Наташа идёт со спортом по жизни (плавание, волейбол). Любит активный отдых, свою работу и семью. Подопечная Натальи — Ирина Бодрова.

Краснова Татьяна. Сертифицированный инструктор групповых программ ведущих направлений фитнеса. Инструктор тренажёрного зала. Инструктор аквафитнеса. Персональный тренер.

Тренер-преподаватель по плаванию. Педагог по физической культуре и адаптивной физической культуре. Методист по ЛФК и массажу.

Презентор фитнес-конвенции Тула2014. Участница Международных и Российских конвенций. Участница конкурса «Мисс Тула 2013» в категории «фитнес бикини». Стаж работы фитнес-инструктором — 14 лет.

Любит активный отдых-коньки, лыжи, ролики, подводное плавание. И, конечно, путешествия!

Кушнир Татьяна. Сертифицированный инструктор групповых программ ведущих направлений фитнеса. Инструктор тренажёрного зала. Инструктор аквафитнеса. Сертифицированный тренер по методу Pilates, персональный тренер.

Участница Международных и Российских конвенций. Участница конкурса «Мисс Тула 2013» в номинации «фитнес бикини». Стаж работы фитнес-инструктором-12 лет. Любит спорт, активный отдых и путешествия.

Готовит к выходу на сцену Екатерину Васютину, Екатерину Чудакову, Лилию Алексееву, Марию Пирожкову и Анну Одинокову.

Игорь Цепкин. Выступающий спортсмен в категории «Men's physique» (пляжный бодибилдинг), персональный тренер, диетолог, организатор ежегодного проекта «N-ergичное тело».

Входит в топ-5 на всероссийских соревнованиях по пляжному бодибилдингу. Является представителем магазина спортивного питания «2scoop» и компании по доставке здорового питания в Туле «OlimpFood».

Увлекается музыкой, машинами и всем, что связано со спортом. Любит путешествовать.

Участники конкурса, которых готовит Игорь: Евгений Бодров, Дмитрий Боровиков, Оксана Бессонова и Наталья Золотайкина.

Кроме тренеров, с нашими участниками активно работает и хореограф — Валентина Морозова.



Именно она помогает конкурсантам научиться красиво двигаться под музыку, гордо и презентабельно представлять себя на сцене и объясняет каждый божий день, что «все мы одна большая дружная команда» и что «осталось потерпеть до финала чуть-чуть».

Призёр всероссийских и международных хореографических конкурсов. Дипломированный специалист в области хореографии. Педагог. Постоянный участник мастер-классов по современной хореографии. Студентка Орловского Государственного института культуры по специальности «Социально-культурная деятельность». Организатор и хореограф проекта «N-ergичное тело».

Стаж работы фитнес-инструктором — 2 года. «Фитнес и танцы — это хобби, за которое ещё и платят!» Помимо этого, Валентина очень любит животных, свою машину, громкую качественную музыку и путешествовать.

Финальное шоу состоится 04 июня в «ДК Металлургов».

Вас ждут выступления конкурсантов, дегустация спортивного питания, розыгрыш призов от партнёров, модный показ спортивной одежды.

Билеты и справки по телефону: 8 (4872) 41-80-80.