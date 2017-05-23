«NERGичное тело 2017»: Скоро финал!

Велнес-центр «Энерго» приглашает всех на яркое фитнес-событие этого лета: финал ежегодного конкурса «N-ergичное тело 2017», который пройдет 4 июня.

Вас ждут выступления конкурсантов, дегустация спортивного питания, розыгрыш призов от партнёров, модный показ спортивной одежды!

Билеты и справки по телефону: 8 (4872) 41-80-80.

Представляем всех партнеров конкурса.

Организаторы конкурса:

Партнеры:

Финал конкурса «N-ergичное тело 2017» состоится 4 ИЮНЯ В 16:00

в концертном зале «ДК МЕТАЛЛУРГОВ».

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Группа велнесс-центра ВК

Сообщество конкурса ВК