«NERGичное тело 2017»: Скоро финал!
Велнес-центр «Энерго» приглашает всех на яркое фитнес-событие этого лета: финал ежегодного конкурса «N-ergичное тело 2017», который пройдет 4 июня.
Вас ждут выступления конкурсантов, дегустация спортивного питания, розыгрыш призов от партнёров, модный показ спортивной одежды!
Билеты и справки по телефону: 8 (4872) 41-80-80.
Представляем всех партнеров конкурса.
Организаторы конкурса:
- Велнес-центр N-ergo,
- профессиональные тренеры Игорь Цепкин, Валентина Морозова, Татьяна Кушнир.
Партнеры:
- Региональное представительство фирмы Zepter international,
- Наталья Золотайкина,
- Туристическое агентство «ТРОПИКАНКА»,
- OlimpFood/Тула Доставка Здоровой Еды,
- 2scoop — Спортивное питание в Туле,
- Ювелирная студия GOLD RUSH,
- Ресторан «Велнесс»,
- Детский центр «Витамин» и школа танца «ВитаДэнс»,
- Стилист Ксюша Горохова,
- Гипермаркет спортивной одежды «ДЕКАТЛОН»,
- Креативный панда блог (поддержка конкурса, видеоинтервью),
- Флорист и декоратор Евгения Аристова.
Финал конкурса «N-ergичное тело 2017» состоится 4 ИЮНЯ В 16:00
в концертном зале «ДК МЕТАЛЛУРГОВ».
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