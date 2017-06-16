«NERGичное тело 2017»: Финал и победители
Второй сезон конкурса «N-ergичное тело 2017» велнес-центра N-ergo
завершился.
Четыре месяца его участники выкладывались на тренировках и старались изменить своё тело, проверяли свои силы и обретали веру в себя.
04 июня в «ДК Металлургов»
состоялся финал конкурса.
Вот каким стал этот конкурс в цифрах:
На соревнования было зарегистрировано 25 человек разной комплекции и возраста, желающих привести свое тело в идеальную форму. Большинство из них — клиенты Велнес-центра «Энерго», и несколько конкурсантов из других клубов.
На сцену финального шоу спустя 3 месяца тренировок вышло 19 человек, из них — 6 крепких мужчин и 13 блистательных женщин!
Девушки разделились на 4 номинации:
- Ростом до 165 см,
- Ростом до 169 см,
- Ростом свыше 169 см,
- «Прорыв года».
Мужчины же сразу оценивались в абсолютной категории.
Финальный праздник был насыщен танцами, конкурсами, вкусной едой и подарками от партнеров конкурса.
В категории девушек ростом до 165 см. места распределились следующим образом:
1 место — Наталья Золотайкина, партнер конкурса, фотограф.
2 место — Оксана Бессонова, представитель ПАО «Сбербанк».
3 место — Мария Пирожкова, студентка.
4 место — Светлана Дульнева, владелица бьюти-бара.
В категории девушек ростом до 169 см. судьи расставили места так:
1 место — Елена Перевозчикова, предприниматель.
2 место — Татьяна Чуйкина, работник коммерческой структуры.
3 место — Екатерина Чудакова, мисс-позитив, экономист.
В категории ростом свыше 169 см. победителями стали:
1 место — Екатерина Васютина, управляющая салоном кухонной мебели.
2 место — Ирина Бодрова — врач-педиатр.
3 место — Наталия Балахнина, всеми любимый тренер велнесс-центра «N-ergo».
И в отдельной номинации «Прорыв года» места распределились следующим образом:
1 место — Анна Одинокова, декоратор.
2 место — Лилия Алексеева, мегаответственная конкурсантка.
3 место — Ольга Влах, домохозяйка.
4 место — Олеся Слышкина — работница клиники «Консультант».
Обладательницы всех призовых мест получили подарки от партнёров соревнования:
- За первое место — сертификат на фотосессию от Натальи Золотайкиной, сертификат на недельный рацион от службы доставки здорового питания в Туле «OlimpFood».
- За второе место — абонемент на 3 месяца в велнесс-центр «N-ergo», стильные аксессуары от магазина спортивной одежды «Decathlon».
- За третье место — абонемент в клуб на 1 месяц, подарок от партнера «Zepter».
- За четвёртые места — приглашение на обед в ресторане «Велнесс», сертификат в д/ц «Витамин» и однодневный рацион от компании «OlimpFood».
Также всем замечательным участницам вручили букеты от компании «Master Flora».
Вот как распределились призовые места среди мужчин:
- 1 место — Александр Рачко.
Александр получил также приз зрительских симпатий от партнера, туристического агенства «Тропиканка» — поездку в Санкт-Петербург! Помимо этого, велнесс центр «Энерго» подарил ему годовой абонемент, а магазин спортивного питания «2Scoop» — огромную банку великолепного протеина!
- 2 место — Евгений Бодров.
За время проекта он приобрел великолепную форму и достиг высоких результатов! Помимо подтянутого тела Евгению достались подарки от партнеров: абонемент в фитнес-клуб на полгода, сертификат на недельный рацион от «OlimpFood», подарок от магазина спортивного питания «2Scoop». Также, Евгений и его жена, Ирина, получили сертификат на 5 сеансов в кедровой бочке как самая спортивная семья этого проекта!
- 3 место — Иван Нагайцев.
Кроме медали и диплома Иван награждён абонементом в фитнес-клуб на 3 месяца, сертификатом на 3-х дневный рацион от «OlimpFood», подарком от магазина спортивного питания «2Scoop».
С 4 по 6 места поделили: Дмитрий Боровиков, Денис Дёмин и Игорь Спасский соответственно. Но и они не ушли с пустыми руками — каждого из них ждали приятные сюрпризы от партнеров: «2Scoop», «OlimpFood», ресторана «Велнесс», д/ц «Витамин» и «Decathlon».
Стилист Ксюша Горохова, совместно с информационным партнером «Золотой квадрат» приготовили отдельный приз — сертификат на преображение и фотосессию. Его выиграла Анна Одинокова.
В отдельной номинации «Сила воли» победил Денис Демин.
Он достиг наибольшего результата в избавлении от лишнего веса, и получил 10% скидку на весь ассортимент магазина спортивного питания «2Scoop».
А Наталья Золотайкина теперь целых 50 минут может загорать в солярии велнесс-центра «N-ergo», т.к. принимала активное участие в продвижении проекта в социальных сетях.
А ещё ювелирная мастерская «Gold Rush» изготовила специально для абсолютных чемпионов специальные медали с логотипом конкурса из серебра 925 пробы!
Полное видео финального шоу.
Поздравляем всех победителей и участников!
Вы доказали себе и другим, что способны на многое!