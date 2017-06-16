«NERGичное тело 2017»: Финал и победители

Второй сезон конкурса «N-ergичное тело 2017» велнес-центра N-ergo

завершился.

Четыре месяца его участники выкладывались на тренировках и старались изменить своё тело, проверяли свои силы и обретали веру в себя.

04 июня в «ДК Металлургов»

состоялся финал конкурса.

Вот каким стал этот конкурс в цифрах:

На соревнования было зарегистрировано 25 человек разной комплекции и возраста, желающих привести свое тело в идеальную форму. Большинство из них — клиенты Велнес-центра «Энерго», и несколько конкурсантов из других клубов.

На сцену финального шоу спустя 3 месяца тренировок вышло 19 человек, из них — 6 крепких мужчин и 13 блистательных женщин!

Девушки разделились на 4 номинации:

Ростом до 165 см,

Ростом до 169 см,

Ростом свыше 169 см,

«Прорыв года».

Мужчины же сразу оценивались в абсолютной категории.

Финальный праздник был насыщен танцами, конкурсами, вкусной едой и подарками от партнеров конкурса.

В категории девушек ростом до 165 см. места распределились следующим образом:

1 место — Наталья Золотайкина, партнер конкурса, фотограф.

2 место — Оксана Бессонова, представитель ПАО «Сбербанк».

3 место — Мария Пирожкова, студентка.

4 место — Светлана Дульнева, владелица бьюти-бара.





В категории девушек ростом до 169 см. судьи расставили места так:



1 место — Елена Перевозчикова, предприниматель.

2 место — Татьяна Чуйкина, работник коммерческой структуры.

3 место — Екатерина Чудакова, мисс-позитив, экономист.





В категории ростом свыше 169 см. победителями стали:



1 место — Екатерина Васютина, управляющая салоном кухонной мебели.

2 место — Ирина Бодрова — врач-педиатр.

3 место — Наталия Балахнина, всеми любимый тренер велнесс-центра «N-ergo».





И в отдельной номинации «Прорыв года» места распределились следующим образом:

1 место — Анна Одинокова, декоратор.

2 место — Лилия Алексеева, мегаответственная конкурсантка.

3 место — Ольга Влах, домохозяйка.

4 место — Олеся Слышкина — работница клиники «Консультант».

Обладательницы всех призовых мест получили подарки от партнёров соревнования:

За первое место — с ертификат на фотосессию от Натальи Золотайкиной, сертификат на недельный рацион от службы доставки здорового питания в Туле «OlimpFood».

За второе место — абонемент на 3 месяца в велнесс-центр «N-ergo», стильные аксессуары от магазина спортивной одежды «Decathlon».

За третье место — абонемент в клуб на 1 месяц, подарок от партнера «Zepter».

За четвёртые места — приглашение на обед в ресторане «Велнесс», сертификат в д/ц «Витамин» и однодневный рацион от компании «OlimpFood».

Также всем замечательным участницам вручили букеты от компании «Master Flora».

Вот как распределились призовые места среди мужчин:

1 место — Александр Рачко.

Александр получил также приз зрительских симпатий от партнера, туристического агенства «Тропиканка» — поездку в Санкт-Петербург! Помимо этого, велнесс центр «Энерго» подарил ему годовой абонемент, а магазин спортивного питания «2Scoop» — огромную банку великолепного протеина!

2 место — Евгений Бодров.

За время проекта он приобрел великолепную форму и достиг высоких результатов! Помимо подтянутого тела Евгению достались подарки от партнеров: абонемент в фитнес-клуб на полгода, сертификат на недельный рацион от «OlimpFood», подарок от магазина спортивного питания «2Scoop». Также, Евгений и его жена, Ирина, получили сертификат на 5 сеансов в кедровой бочке как самая спортивная семья этого проекта!

3 место — Иван Нагайцев.

Кроме медали и диплома Иван награждён абонементом в фитнес-клуб на 3 месяца, сертификатом на 3-х дневный рацион от «OlimpFood», подарком от магазина спортивного питания «2Scoop».

С 4 по 6 места поделили: Дмитрий Боровиков, Денис Дёмин и Игорь Спасский соответственно. Но и они не ушли с пустыми руками — каждого из них ждали приятные сюрпризы от партнеров: «2Scoop», «OlimpFood», ресторана «Велнесс», д/ц «Витамин» и «Decathlon».

Стилист Ксюша Горохова, совместно с информационным партнером «Золотой квадрат» приготовили отдельный приз — сертификат на преображение и фотосессию. Его выиграла Анна Одинокова.



В отдельной номинации «Сила воли» победил Денис Демин.

Он достиг наибольшего результата в избавлении от лишнего веса, и получил 10% скидку на весь ассортимент магазина спортивного питания «2Scoop».



А Наталья Золотайкина теперь целых 50 минут может загорать в солярии велнесс-центра «N-ergo», т.к. принимала активное участие в продвижении проекта в социальных сетях.



А ещё ювелирная мастерская «Gold Rush» изготовила специально для абсолютных чемпионов специальные медали с логотипом конкурса из серебра 925 пробы!

Полное видео финального шоу.