15 фактов о Екатерине Паршиной

Одна из самых известных и востребованных визажистов в Туле поделилась с нами своими мыслями о работе, перспективах и жизни. В профессии с 2009 года, в портфолио — работа с театром Сергея Безрукова, Дмитрием Биланом, Пелагеей, Эвелиной Блёданс, съемки с лучшими фотографами и моделями, работа для журналов, подготовка к выступлениям политических деятелей — это лишь несколько фактов из её биографии. Но есть и другие, не менее интересные.

Факт 1

Пробовала себя в разных профессиях с 14 лет. По образованию является преподавателем возрастной психологии, ресторатором, а также квалифицированным барменом 4 разряда. До 2008 года работала в сети ресторанов, в сфере туризма и web-дизайна, ювелирном бизнесе и кредитно-банковском секторе.

факт 2

В beauty-сферу привела интуиция.

«Однажды поняла, кто я, кем хочу быть. Как будто ночью прочитала книгу о себе».

Начало обучения в международной школе макияжа совпало с победой в конкурсе от крупного глянцевого журнала. Пазл сложился. Мастер-классы у визажистов с мировым именем вдохновляют и помогают повышать качество работы, быть в курсе трендов в мире Fashion&Editorial Makeup.

факт 3

В работе с клиентами использует знание психологии, чтобы создать макияж, соответствующий внутреннему мироощущению человека. А невесты обожают Екатерину не только за качественную и красивую работу, но и за умение задать комфортное настроение перед свадьбой.

факт 4

Ведет авторский курс «Мой макияж». Уже 6 лет обу­чает девушек макияжу «для себя», помогает собрать актуальную косметичку, индивидуально для каждой ученицы, и определить палитру, рекомендуя многофункциональные продукты. Хитами стали средства от NARS, CHADO и Giorgio Armani.

факт 5

Счастливая жена и мама двоих детей — Миша 11 лет и Юля 7 лет. Сын увлекается робототехникой, изучением древних животных, играет на гитаре. Дочка занимается классической хореографией, рисованием, играет на гитаре.

факт 6

В 2015 г. привезла в Тулу NanoAsia — инновационную корейскую систему омоложения. Оценив эффект методики на себе, поняла:

использование этой технологии поможет сделать макияж более качественным за счет тщательной подготовки кожи.

А курсовой уход будет радовать значительно дольше — 6−12 мес.

факт 7

Стремится развиваться не только в своей профессии, но и осваивать другие направления. Запускает новый проект по производству beauty-питания для поддержания красоты и молодости.

факт 8

Критерием успешности в профессии считает отзывы клиентов из серии «Мне все говорили, что я самая красивая», а не «Как ты хорошо накрашена». Первых — гораздо больше.

факт 9

Любит качественный и разнообразный отдых: пешие прогулки, поездки всей семьёй, посещение концертов и выставок, арт-коучинг, массаж. Предпочитает освободить сразу неделю для отдыха и путешествовать.

Мечтает снова вернуться на остров Шри-Ланка, чтобы увидеть всю красоту океана и вновь почувствовать потрясающую энергию этого места.

факт 10

За время работы сделала более 6000 макияжей, среди которых более 500 свадебных.

факт 11

В прошлом году сделала для себя открытие в профессии визажиста — поняла, что для текстуры кожи нет ограничений в плане косметики и нет смысла в стандартизированном подходе к ее проработке. Начала ощущать руками и видеть, какие средства (а их может быть несколько) и в каком количестве применять на разных участках кожи каждого конкретного человека, чтобы добиться лучшего результата.

факт 12

Своим сильным качеством называет коммуникабельность и проницательность. «Стараюсь при знакомстве искренне общаться с человеком и верю во взаимность. С людьми мне легче найти общий язык, чем с документами, предпочитаю творческие решения и интуицию точным цифрам». Уверена, что мысли материальны, поэтому старается позитивно думать.

факт 13

Любимая музыка — Poets of the Fall, Sting, Kadebostany, Andrea Bocelli, Nothing but thieves.

Что касается книг, то для вдохновения и поиска себя рекомендует почитать «Кради как художник» Остина Клеона и «Путь художника» Джулии Кэмерон.

Эти книги полезны для людей всех профессий, особенно для тех, кто находится в творческом поиске. Из фильмов запомнились шедевры мирового кино: «Куда приводят мечты», «Собачья жизнь», «Крупная рыба», «Зеленая миля».

факт 14

Восхищается своими родителями. Мама педагог-логопед, папа — профессор медицины, он уже более 20 лет живет и работает в Европе. «За 45 лет в профессии онколога, токсиколога и хирурга отец сохранил оптимизм и активно работает, занимается научной деятельностью по всему миру — это очень важный критерий в отношении к жизни. Мы стали настоящими друзьями и можем говорить часами. Мама — творческий человек, создаёт авторский трикотаж и во всем меня поддерживает, помогает моим детям ощущать волшебство детства».

факт 15

Считает самым важным в жизни семью и любимую работу, которая позволяет реализовать себя и заниматься творчеством. «Визажист — профессия, в которой ты открыт миру, реализуешь безграничные творческие проекты и можешь постоянно создавать новые образы. Скучно не становится!»