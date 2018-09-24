Как получать оргазм от жизни?
Юлия Рыжкова, основатель центра развития женщины «Гармония» и официальный представитель Федерации вумбилдинга в Туле, - о том, что мешает нам быть счастливыми.
Чаще всего женщине мешает быть счастливой голова. В ней – тысячи шаблонов, заложенных родителями и обществом по поводу того, какой она должна быть.
На самом деле никто никому ничего не должен.
Первое, что нужно сделать, – поставить СЕБЯ в центр своей жизни.
Начинать нужно с себя, с принятия своей «неидеальности» – это большая, глубинная работа. Мы все время стараемся быть хорошими для других и всё, что осуждено нами и обществом, прячем глубоко внутри себя. Но, подавляя эту темную часть себя, мы как бы ходим на одной ноге, «подсвечивая» только «хорошую» себя. Когда женщина начинает осознанно изучать свою теневую природу и перестает осуждать себя за неидеальность, она обретает целостность, встает на две ноги и… больше не зависит от мнения окружающих.
Мужчине важно видеть рядом счастливую женщину. У нее тоже бывают перепады настроения, но в целом она довольна собой и своей жизнью. Она не пытается все контролировать, не указывает, как нужно жить.
Детям тоже нужна не правильная мать, а счастливая и сильная духом.
Не «сильная женщина», а женщина в своей внутренней силе. Только такая сможет реально вдохновить и мужчину, и детей.
Сексуальная сфера влияет на все сферы жизни. Когда женщина перестает желать, краски ее жизни тускнеют. Чтобы вернуть себя к жизни, полной вкуса и радости, нужно вернуться к себе. Вумбилдинг – тренировка интимных мышц - позволяет изучить свои желания, понять, что твое удовольствие – это твоя ответственность.
Только мы ответственны за свое счастье. Не нужно ждать «спасателей», которые раскроют тебя как женщину, оплатят кредиты и станут источником счастья. Источник счастья внутри нас, в нашей гармонии, целостности. Когда женщина понимает это, вся ее жизнь превращается в оргазм. Ты как будто занимаешься любовью со всем миром – в каждом вдохе и выдохе!
5 правил счастливой женщины
- Взять ответственность за свою жизнь на себя.
- Решить стать счастливой. Отказаться от роли жертвы и страдалицы.
- Повзрослеть и перестать перекладывать ответственность за свои проблемы на родителей, мужа, на судьбу-злодейку.
- Не бояться боли. Счастливая женщина умеет ее проживать, не убегать от нее, не прятаться за маской «вечного позитивчика». Когда ты не боишься своей правды, слез и других проявлений чувств, умеешь осознанно их проживать, боли становится гораздо меньше.
- Возвращаться в свою женскую природу. В контакте с ней женщина становится воронкой, в которую затягиваются нужные люди, события, проекты, идеи. Она пребывает в состоянии знания и глубокого доверия к себе, в котором всё нужное приходит само. В этом – ключ к счастью.