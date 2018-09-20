Как замедлить процесс старения?

Жанна Кухарчук, автор собственной системы молодости лица и тела, рассказывает о том, почему не боится стареть и как в любом возрасте выглядеть моложе цифр в паспорте. Кстати, Жанне 43 года.

Не найдя в косметологии того, чего искала, я обратилась к другим методикам – и поняла, что есть более эффективные и безопасные для здоровья способы сохранить молодость. Изучив механизм старения, я поняла, что этот процесс можно замедлить.

Возрастные изменения начинаются не с кожи – этот процесс зависит от осанки, правильного положения шеи, здоровья органов, питания, употребления воды, психоэмоционального состояния, от состояния мышц лица. Изменения идут внутри под кожей – в мышцах лица и шеи, которые спазмируются, укорачиваются, а на коже в результате этих изменений появляются морщины. Поэтому омоложение только лишь кожи дает временный эффект.

Да, вы можете сделать пластику и «натянуть» лицо, но есть масса других признаков, по которым можно с первого взгляда вычислить возраст женщины. И с этими признаками можно работать.

Я не теоретик, а практик. Всё, чему я учу, я проверила и применяю на себе и точно знаю, что это работает. Глядя на свои фотографии 10-летней давности, шучу: «Я Бенджамин Баттон»))). Объективно сейчас я выгляжу и чувствую себя лучше, чем 10 лет назад, – моложе, уверенней, энергичнее. И мне приятно, когда люди не верят, что я мама 21?летней дочери.

Чтобы оставаться молодой, нужно всего 15 минут в день: это упражнения для осанки, шеи, лица, техники домашнего ухода, которые по эффективности в разы превосходят дорогие средства и процедуры. Да, это система не для ленивых, но у них свой удел – оставаться такими, как есть.

Для занятий нет ограничений: любая женщина, несмотря на дату в паспорте, вес и особенности организма, через 1–2 месяца чувствует результат – помолодевшее лицо, другой эмоциональный настрой и уверенность в себе. К тому же когда мы уделяем внимание себе, делаем что-то для себя своими руками – мы начинаем больше себя любить, ведь где внимание, там и сила. Лицо и тело с благодарностью откликаются на эту работу.

Я не скрываю свой возраст, принимаю его и не боюсь стареть. Это естественный процесс. Но то, что в любом возрасте можно выглядеть намного лучше общепринятых стандартов, – это точно.

5 главных правил естественного омоложения