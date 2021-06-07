Тропинка к песне

В последние выходные мая на Куликовом Поле прошел фестиваль авторской песни.

Нам посчастливилось там побывать и ощутить его атмосферу.

Фестиваль проводится уже 21 раз. В прошлом году из-за ограничений он состоялся в онлайн-формате. А этом году вырывался на свободу, привлекая на фестивальную поляну музыкантов и гостей.

Слушая песни, звучавшие со сцены и у палаток, беседуя с гостями и наблюдая работу жюри, мы начали понимать, что фестиваль — это не ожесточенная борьба, где все сражаются за первое место. Это совершенно уникальная обстановка. Окончательно мы прониклись ей, когда на сцену начали выходить маститые авторы, прибывшие из разных городов. Публику покоряли песни Дмитрия Вагина, Сергея Канунникова, Ильи Небослова, Алексея Вдовина и Александра Сомова, Ольги Чикиной, дуэта «Санки», Юрия Чиковани. В этом году фестиваль максимально попытался отразить все течения авторской песни — классическое, военное, авангардное. Работала так же детская сцена — «Кулички».

И председатель жюри в этом году был не один, как раньше, а трое — Михаил Калинкин (военная песня, Москва), Виктор Кузьменко (клуб авторской песни, Уфа), Юрий Чиковани (Ленинградский рок-клуб, Санкт-Петербург)

Ольга Чикина, гость фестиваля, автор-исполнитель из Рязани:

— Есть мудрая фраза, прозвучавшая в передаче Бориса Гребенщикова «Аэростат»: «Может быть, правда, что настоящая музыка должна быть в лесу, и к ней нужно искать тропинки». Это правда, что ты прикладываешь усилия для того, чтобы найти свою музыку.

Автор-исполнитель из Москвы, член жюри — Илья Небослов:

— Оценка конкурсантов — дело очень субьективное. Может быть классный текст с хорошими рифмами, а слушать никто не станет. А может быть всё плохо, но зал разрывается. Душа должна быть. Это самое главное.

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Петрович Гриценко немного приоткрыл это закулисье:

— У нас, организаторов, сейчас мысли о том что когда все разъедутся, надо будет собирать лагерь, разбирать сцену. Но если без шуток, я люблю это место и этот фестиваль. Недаром ему уже 21 год.

— Как справляетесь с капризами погоды? Мероприятие всё-таки на открытом воздухе.

— Мы начинаем следить за прогнозом погоды минимум за месяц. Но какую бы плохую погоду ни предсказывали синоптики, здесь на Куликовом поле, погода всегда хорошая. Дождик и тот грибной!

— Как вы решаете, каких артистов пригласить на фестиваль?

— Это серьёзная работа, которой занимается отдел развития во главе с Андреем Верёвкиным. Направлений в авторской песне сейчас очень много. Очень важно, чтобы присутствовала классика авторской песни, которая давно полюбилась гостям. Но должны быть представлены и новые течения. Самое главное, чтобы были люди, которые не просто отрабатывают свой номер, а которые поют с сердцем и душой. Нашему фестивалю всегда с этим везло.

Фестиваль завершила битва за Гран-при фестиваля и большой гала-концерт с фейерверком. Но для многих ночь только начиналась: можно было пройти вдоль лагеря и присоединиться к любой компании, поющей знакомые песни.

Главные награды фестиваля достались 15-летней Сабине Сулимовой (Тула), авторам-исполнителям Сергею Дворскому (Балашиха), Андрею Звонкову (Воронеж), Олегу Князеву (Москва), Николаю Киселеву.

Лауреатом фестиваля и обладателем Гран при стал 69-летний Владимир Чирков. Когда-то он играл в группе с Виктором Луферовым, первым председателем жюри фестиваля «Куликово поле»

На этом закончилось наше путешествие в неизвестный для многих мир. Мир совершенно нового звучания и уникальной поэзии. Надеемся, что тропинку к песне будут протаптывать всё больше людей.

Вместо послесловия.

Виктор Кузьменко, сопредседатель жюри фестиваля, г. Уфа:

— Однажды Елена Козлова — руководитель и основатель ШКАП (школы авторской песни г. Уфы) — спросила меня:

— Витя, а как ты видишь музыку?

Странный вопрос, согласитесь. А действительно, как? Пока я размышлял, она в свойственной ей манере продолжила:

— А я вижу в цветах. Звучит глупо, знаю. Но, вот как-то так.

Похоже, неспроста догнал меня этот давнишний разговор. После фестиваля не покидает ощущение свободы и какой-то необъяснимой лёгкости. Казалось, должна была накопиться усталость: дорога, две практически бессонные ночи до этого, новые знакомства, впечатления. Но нет — свобода и лёгкость. Что-то произошло в эти три дня и надо попробовать разобраться.

Прошлой осенью я получил предложение в качестве сопредседателя жюри принять участие в фестивале «Куликово поле». Положа руку на сердце, признаюсь, несмотря на немалый опыт работы в разного рода жюри, в том числе крупнейших фестивалей АП, согласился не сразу. Решение давалось весьма и весьма непросто. В конце концов назвался груздем и в кузов полез-таки. Не стану писать про мучительное ожидание окончательного решения организаторов. Их колебания в очередной раз были связаны только с эпидобстановкой. Даже не вдаваясь в тонкости и нюансы подготовительных мероприятий, с каждым днём становилось очевидным, что нынешнее «Куликово поле» окажется сложным. Для меня особенно. Фестиваль со своей историей и многолетними традициями разменял третий десяток, а я ехал на него впервые. В анкете взаимного общения с обеих сторон белели незаполненные графы.

Доехал хорошо, краем глаза видел Тулу. В этих местах впервые. Из того, что видел, понравилось, что ближе к музею. Скажете, совсем ничего? Да, соглашусь. Хотелось пройтись со знающим человеком, но времени оставалось только на быстрый кофе и такое же молниеносное знакомство.

В Монастырщино я попал ближе к полночи, но фестиваль это не про сон. Верстая программу на утро, мы и не заметили, как оно пришло. Поднялось солнце, и самое удивительное началось. Мы поехали в музейный комплекс Куликовской битвы в Моховом.

Для меня Куликово поле — история из учебника, почти сказка. «На Дону усть Непрядвы…» И вот эта сказка начала превращаться в реальность. Звенящая тишина, мирный пруд с чистой водой, ровно выкошенные поля, кусты сирени, холм, тропа сквозь огромные копья колыхнулись, растаяли и сквозь раскалённое марево проступил нарастающий гул толпы, звон сабель, скрежет рвущейся под натиском копий кольчуги, ржание, топот коней, стоны и разноязыкий ор. Сердце добавило пару-другую оборотов. В глубине меня шло сражение. Я и не знал, что это там живёт — во мне, со мной. И всегда жило. Я слушал рассказы о том, с каким трудом начиналось Поле, проводились раскопки, работы по организации музея, о самоотверженности людей работающих здесь, о том, с какой любовью и трепетом они относятся к каждому экспонату, с какой фантазией оформляют новые экспозиции, а во мне гремело и клокотало неистовое Мамаево побоище.

Совершенно ошарашенный увиденным в музее, я спускался в сторону фестивальной поляны. Мимо Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, мимо уже поющей сцены, мимо шатров и ставок сегодняшнего дня, дружелюбных и широко улыбающихся гостей «Куликова поля». Фестиваль начинался.

Пересказывать понравившийся фильм — дело бессмысленное. Вот и я не стану. Ночью, стоя у сцены рядом с Михаилом Калинкиным, увидел высоко над нашими головами, над всеми, кто собрался на завершающий концерт, тень церковного купола — неизгладимое впечатление. Свобода и лёгкость. Вот оно откуда. И ещё одно слово не отпускает с финальной ноты субботнего концерта, когда все гости «Куликова поля» единодушно и слажено, точно репетировали не один день, пели: «Нам нужна одна победа», зрительный зал под открытым небом качнулся звёздочками-огоньками, и ночь оживил салют. Слово это — преемственность. Верю, что фестиваль сохранит всё лучшее, что было наработано за двадцать предыдущих лет и при этом сумеет объединить и сбалансировать все направления авторской песни страны. Будущее без опоры на прошлое — невозможно. Потому первое спасибо тем, кто стоял у истоков «Куликова поля». Семя, брошенное вами, пало не на камни. Второе спасибо техническому персоналу фестиваля за великолепный звук, комфортную сцену, внимательное отношение к выступающим. Очень порадовала работа хозблока. Слаженно, спокойно, профессионально и с улыбкой. Организация охраны и обеспечения порядка на высоте. И ещё одна благодарность. Общая. За всем, что происходит на территории музейно-мемориального комплекса чувствуется твёрдая и уверенная рука руководителя. Владимир Петрович, низкий вам поклон и наша бесконечная благодарность от всех членов жюри, от гостей фестиваля, участников концертов, конкурсантов, от каждого, кто был в эти дни на фестивальной поляне.



Да, о цвете. Всё имеет свой цвет. И музыка, и стихи, и люди, и фестивали. У каждого своё восприятие, Лена была права. Я вижу «Куликово поле» зелёным. Этот цвет символизирует рост и развитие, обновление и возрождение. Он является сигналом, открывающим путь, дающим возможность свободно созидать и творить.

В рамках проекта #coolpolepress подготовили студентки 2 курса кафедры журналистики ТулГу Анастасия Егорова и Соболева Алена.