Игорь Бурцев: Я просто мечтал написать что-то хорошее

В Международный день музеев в научном центре «Археология и реставрация» музея-заповедника «Куликово поле» состоялась презентация научных трудов, выпущенных в 2020 и 2021 годах сотрудниками музея. Сразу после этого мы пообщались с Игорем Бурцевым, одним из авторов представленных работ.

— Игорь Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, кем Вы мечтали стать в детстве?

- В детстве я мечтал стать клоуном. Очень любил Олега Попова и как-то проникся цирковым искусством. Также, конечно, мечтал и космонавтом быть, и летчиком, и моряком. Но это все романтика. А вот уже в более сознательном возрасте хотел быть компьютерщиком и даже поступил в политехнический университет. Правда, оттуда ушёл в армию, а после нее уже поступил на исторический. Историю я всегда любил, а вот компьютерное дело тогда только развивалось, было модно этим заниматься. Но я понял, что это не совсем мое. И решил переключиться на историю.

— А книгу когда-нибудь мечтали написать?

— Всегда. С самого детства, лет, наверное, с 10−12 я думал об этом. Единственное, не было какой-то определенной тематики, я просто хотел написать что-то хорошее.

— Какая у Вас ближайшая профессиональная цель?

— Ближайшая цель у меня — опубликовать Десятни Тульского края 1622 года. Планируются три выпуска. Один уже полностью готов, второй на подходе, а третьего текста еще нет, это вот самая ближайшая цель. Подобного в России никто еще не делал.

Десятни — это специальный список служивых людей, бояр, детей дворянских, которые служили под нашим уездом. Это своего рода перепись живого населения за 1622 год. Есть еще, конечно, желание издать несколько книг. Но это в перспективе. А вообще, самое главное, как можно больше документов опубликовать про наш край, чтобы люди потом могли их в своих целях использовать — кто-то написать реферат, а кто-то и своих родственников, по фамилии, например, найти. Вообще, сделать нужно еще много, хочется успеть.

— Что Вас вдохновляет на написание книг?

— Здесь скорее подходит слово импульс. Ты обнаруживаешь факт, который вдруг начинаешь осваивать, пересматривать свое отношение к какому-то событию или памятнику археологии. И вот когда ты полностью все изучишь, то начинает складываться картина чего — то нового. Вот это и становится импульсом, вдохновением. Понимание, что это может повлиять на теорию, практику, науку в целом…

— А свободное время? Бывает? Как вы его проводите?

— В последнее время у меня практически нет свободного времени. Потому что в рабочее время я в музее, дома тоже всегда есть какие-то дела, а уже вечером сажусь и начинаю готовить тексты к следующим книгам. И так на протяжении примерно 15 лет. Даже по ночам я изучаю документы, сверяю какие-то тексты. С 2006 года я являюсь редактором научного историко-археологического сборника «Город Средневековья и раннего Нового времени”. И мы с техническим редактором постоянно на связи, иногда, общаемся бывает, глубоко за полночь, вносим правки перед выпуском книги в печать.,

— Есть ли у Вас какие-нибудь хобби, увлечения?

— Хобби есть, конечно. С семи лет собираю марки. Я филателист со стажем! Но, к сожалению, в последнее время редко удается этим заняться. До сих пор много моих марок ожидают, что я разложу их в кляссер, а у меня все времени нет…

— Расскажите немного о новой книге, которую вы презентовали в День музеев!

— Я рассказывал о четырех книгах, одна из них научно-популярная «Государева стража», она посвящена организации войск, службы управления Московского государства 16−17 века и просто жителям нашего государства того времени. Причем, написана очень простым языком, хотя факты там приведены серьезные. Вторая книга-это уже научная монография, писали мы ее вместе с коллегами. Это первый такой научный свод знаний о засеках на современном этапе, результат более чем десятилетней работы, документам посвящено около 100 страниц, есть и карты с иллюстрациями. Правда, к сожалению, она вышла черно-белой, но вскоре будет второй тираж, который будет уже в цветном варианте. Вообще говорить об этом можно много, но это единственная книга, которая правильно рассказывает про засечную черту. Также книгу мы связали с Ливонской войной, сделали предположение, что война была начата только после создания этой черты. Сейчас вот ждем реакции, возможно научной критики или наоборот.

— На днях стало известно о присуждении вам премии Правительства Тульской области, расскажите немного об этом.

— Награду я получил за проект «Государева стража» — это очень широкая программа, которая делалась на протяжении трех лет. За это время были выпущены две книги, прошла выставка на Куликовом поле. К тому же, были ролики в интернете и мое участие в проектах телевизионных каналов. Все это происходило в рамках одного проекта, за который и присудили премию.

— Какие эмоции у Вас были?

— Узнал о награде я 18 мая, сразу же после презентации книг. И сначала я просто оторопел, но потом, конечно же, появилась огромная радость.

В рамках проекта #coolpolepress беседовали студентки 3 курса кафедры журналистики ТулГу Мария Кошелева и Александра Кривошеева. Фото авторов.