Летом в Туле пройдет чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52

Пятый чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52 пройдет с 9 по 16 июля в Туле на аэродроме Клоково. Об этом сообщил «Интерфаксу» президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, директор соревнования Дмитрий Мотин.

В турнире планируется участие 40 спортсменов из 14 стран. Будут разыграны медали в четырех упражнениях, а также определены победители в личном зачете и командном первенстве.

– По плану организаторов чемпионата мира, задача не только провести данное спортивное мероприятие, но и сделать комплекс праздничных мероприятий для жителей и гостей города. За всю историю города Тулы — это первый чемпионат мира, проводимый в городе и в субъекте федерации, поэтому администрации города и области придают этому событию особое значение, — сказал Мотин.

Во время церемонии открытия соревнований, которая состоится 9 июля, запланированы показательные выступления спортивных коллективов города и области, а также пролет ретро-самолетов.

Церемония закрытия соревнований 15 июля предусматривает проведение авиашоу, реконструкции событий Великой Отечественной войны с участием бронетехники и авиации, показательных выступлений бойцов 51-го парашютно-десантного полка 106 ВДД, спортивных и творческих коллективов региона, а также праздничный салют.

В период с 7 по 9 июля, одновременно с тренировками национальных команд по высшему пилотажу, при поддержке Федерации любителей авиации России пройдет первый чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Исторические самолеты», в котором ожидается участие более десяти ретро-самолетов времен Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.

В период проведения чемпионатов России и мира будет организована экспозиция образцов советской, американской и немецкой бронетехники и автомобилей времен Второй мировой войны.