Музей-заповедник «Бежин луг» проводит акцию «200 добрых дел и подарков музею»

Фото из архива Myslo/Автор фото Елена Артёмова

В её рамках все желающие могут сделать музею приятные и полезные подарки для пополнения фонда и благоустройства территории.

Осенью 2018 года, по старому стилю 28 октября, по новому — 9 ноября, Ивану Сергеевичу Тургеневу исполнится 200 лет. С целью укрепления материально-технической базы музея, пополнения фонда, проведения работ по благоустройству парка и территории музея в рамках подготовки к празднованию 200-летия писателя объявлена акция «200 добрых дел и подарков музею». Об этом сообщается на сайте музея.

Подарки уже начали поступать. От музея И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в фонд пришло 22 экземпляра «Спасского вестника», а от автора историко-краеведческого проекта «Дворянские усадьбы России (Тульский край. Тепло-Огаревский район)» протоиерея Валентина Дудина, настоятеля Свято-Иверского храма п. Теплое в дар передана книга «Христианский мир И. С. Тургенева».

Доктор филологических наук, профессор, продолжатель традиций православного литературоведения Алла Анатольевна Новикова-Строганова подарила книги И. С. Тургенева , присланные из Португалии, Германии, Италии, США, Израиля, Азербайджана и Новой Зеландии.

Обычные туляки тоже не остались в стороне и передали собрания сочинений И. С. Тургенева.

Кроме того, были выполнены работы по установке баннера и сделана ширма для инсценировок произведений И. С. Тургенева в музее. А для празднования Нового года была подарена ёлка. Тульская областная филармония выразила намерение поддержать акцию «Тургеневским концертом», средства от которого будут направлены на развитие музея.