Фото из архива Myslo/Автор фото Елена Артёмова
Музей-заповедник «Бежин луг» проводит акцию «200 добрых дел и подарков музею»
В её рамках все желающие могут сделать музею приятные и полезные подарки для пополнения фонда и благоустройства территории.
Осенью 2018 года, по старому стилю 28 октября, по новому — 9 ноября, Ивану Сергеевичу Тургеневу исполнится 200 лет. С целью укрепления материально-технической базы музея, пополнения фонда, проведения работ по благоустройству парка и территории музея в рамках подготовки к празднованию 200-летия писателя объявлена акция «200 добрых дел и подарков музею». Об этом сообщается на сайте музея.
Подарки уже начали поступать. От музея
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в фонд пришло 22 экземпляра «Спасского вестника», а от автора историко-краеведческого проекта «Дворянские усадьбы России (Тульский край. Тепло-Огаревский район)» протоиерея Валентина Дудина, настоятеля Свято-Иверского храма п. Теплое в дар передана книга «Христианский мир И. С. Тургенева».
Доктор филологических наук, профессор, продолжатель традиций православного литературоведения Алла Анатольевна Новикова-Строганова подарила книги
И. С. Тургенева, присланные из Португалии, Германии, Италии, США, Израиля, Азербайджана и Новой Зеландии.
Обычные туляки тоже не остались в стороне и передали собрания сочинений
И. С. Тургенева.
Кроме того, были выполнены работы по установке баннера и сделана ширма для инсценировок произведений
И. С. Тургенева в музее. А для празднования Нового года была подарена ёлка. Тульская областная филармония выразила намерение поддержать акцию «Тургеневским концертом», средства от которого будут направлены на развитие музея.
Для проведения работ по благоустройству парка сотрудники музея будут рады получить посадочный материал (роза, декоративный кустарник, фруктовые деревья). Садовая техника и садовый инвентарь (бензопила, бензиновый триммер, лопаты, топоры, ножовки, грабли
и т. п.) помогут поддерживать красоту на территории музея. А еще у музея есть мечта о восстановлении домика дворовых.
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